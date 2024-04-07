Укрепляйте иммунитет ребенка с нашими рецептами здоровья

Рецепты здоровья

Большинство родителей не следят за вспышками эпидемий гриппа. Это утверждение подтвердил и опрос, проведенный в нашем сообществе. Зачастую это связано с тем, что защитить ребенка от вирусов мамам не представляется возможным: узнав об эпидемии гриппа, не будешь же изолировать ребенка от общества.

Согласны, скрыться от вирусов нельзя, но можно работать над укреплением иммунитета, чтобы вирусы не приживались в организме малыша.

Предлагаем несколько рецептов полезных и вкусных блюд, повышающих иммунитет ребенка.

«Волшебный» настой

2 стакана ягод брусники,

3 стакана листьев крапивы,

3 стакана плодов шиповника.

Измельчить, хорошо перемешать, заварить стаканом кипятка. Настоять 3–4 часа, затем процедить. Давать пить ребенку по стакану 2–3 раза в день на протяжении месяца, затем сделать паузу в месяц и снова давать принимать настой.

Кисло-сладкое лакомство

Примерно в равных частях пропустить через мясорубку:

курагу,

чернослив,

грецкие орехи,

изюм из красного винограда,

неочищенный лимон.

Добавить в смесь мед.

Принимать по 1 чайной ложке натощак. Кстати, это очень вкусно, поэтому при желании можно есть и чаще. Хранить в стеклянной банке в холодильнике.

Полезный десерт «Пальчики оближешь»

1 стакан грецких орехов,

0,5 кг размятой клюквы,

2–3 мелко порезанных зеленых яблока,

0,5 кг сахара,

0,5 стакана воды.

Варить на слабом огне до кипения. Хранить в стеклянной банке. Для повышения иммунитета достаточно съедать по 1 столовой ложке в день. Можно употреблять с чаем в качестве десерта.

Ромашковый чай

Заварить 1 чайную ложку ромашки в стакане воды. Дать остыть и добавить ложку меда.

Активные вещества ромашки получаются исключительно из цветов и содержат эфирные масла, слизь и флавоноиды.

Кстати, препарат Тонзилгон® Н содержит экстракты цветков ромашки, которые оказывают противовоспалительное и противомикробное действие, а также повышают иммунную защиту в сочетании с другими лекарственными растениями, входящими в состав препарата.