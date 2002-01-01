Все, что нужно знать о хроническом фарингите.

Почему развивается хронический фарингит?

Хроническим фарингитом страдает до 7% взрослого населения. С жалобами на бесконечный воспалительный процесс в глотке к ЛОР-врачу обращается до 70% пациентов в ходе обычного приема.

Основными причинами развития хронического фарингита являются:

Затянувшиеся инфекции носоглотки, вызванные вирусами, бактериями и изредка – грибками. Вирусы при этом находятся на первом месте. Они вызывают до 70% обострений хронических фарингитов. Чаще всего провокаторами заболевания становятся риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа и парагриппа. Поражая слизистую оболочку глотки, при несвоевременном или недостаточно активном лечении вирусы часто способствуют развитию бактериальной инфекции. Среди бактерий весомую роль играет β-гемолитический стрептококк группы А (БГСА-инфекция). Он чаще всего вызывает фарингиты в детском возрасте. Заболевание опасно развитием грозных осложнений и заболеваний, которые негативно влияют на весь организм. Заболеваемость БГСА-инфекцией в детском возрасте достигает 30%, у взрослых она встречается значительно реже – в 5 – 17% случаев. Надо отметить, что в подавляющем большинстве случаев обострение хронического фарингита вызывают ассоциации нескольких микроорганизмов;

Снижение иммунитета из-за частых простудных заболеваний;

Активное и пассивное курение;

Болезни желудочно-кишечного тракта (панкреатит, гастрит, холецистит, гастроэзофагеальная болезнь), сердечно-сосудистой системы (стенокардия), эндокринная патология (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы);

Воздействие физических факторов (вдыхание пыли, слишком горячего или холодного воздуха, регулярный прием чрезмерно острой, холодной или горячей пищи);

Частый прием некоторых медикаментов (например, злоупотребление сосудосуживающими каплями);

Аллергические заболевания носоглотки;

Травмы (в том числе после хирургических вмешательств, например, удаления миндалин).

Как проявляется хронический фарингит?

С учетом характера воспаления слизистой оболочки глотки выделяют следующие формы хронического фарингита:

Простой (катаральный). Наиболее часто провоцируется вирусами и бактериями, возникает при сопутствующей ОРВИ. Хронический катаральный фарингит проявляется воспалением глотки, стеканием слизи по задней стенке глотки, слабостью, увеличением лимфоузлов;

Атрофический. При атрофическом фарингите слизистая оболочка глотки сухая и истонченная, нередко покрыта засохшей слизью. На блестящей поверхности слизистой оболочки могут быть видны расширенные сосуды. К развитию атрофических изменений в слизистой оболочке глотки часто приводит дыхание через рот. Иногда они отмечаются после выполнения тонзилэктомии. Эта форма заболевания часто встречается у пациентов, имеющих вредные привычки (чрезмерное увлекающихся алкоголем, курильщиков, в том числе применяющих кальяны и электронные сигареты — парогенераторы);

Гипертрофический. В этом случае при осмотре задней стенки глотки выявляются очаги избыточно развитой лимфоидной ткани на задней стенке глотки или увеличенные тубофарингеальные валики, расположенные за задними небными дужками.

К чему может привести это заболевание?

Хронический фарингит часто является следствием различных заболеваний других органов и систем.

При правильном и своевременном лечении обострение хронического фарингита протекает без развития осложнений. Также они появляются относительно редко при отсутствии сопутствующих заболеваний. Но в некоторых случаях, особенно при БГСА-инфекции, есть риск развития общих осложнений болезни. У некоторых пациентов могут развиваться опасные для жизни патологии, например, ревматизм, гломерулонефрит, сепсис. Также среди наиболее частых осложнений выделяют синусит, отит, заглоточный или паратонзиллярный абсцессы, шейный лимфаденит.

Как распознать хронический фарингит?

Определить, что человека беспокоит именно хронический фарингит, поможет консультация ЛОР-врача. Диагностика проводится с помощью современных методов:

Опроса – выявления жалоб и симптомов (боль в горле, першение, сухость во рту и сухой кашель), а также уточнение их длительности;

Объективного обследования – осмотра задней стенки глотки (фарингоскопия), ощупывания и УЗИ лимфоузлов шеи;

Лабораторного обследования – исследование мазка, взятого с задней стенки глотки для определения возбудителя и ПЦР-тест.

Как лечить хроническое воспаление в глотке?

Каждого, кто сталкивается время от времени с болью в горле, волнует вопрос, какие методы лечения можно использовать самостоятельно. Ведь для того, чтобы записаться к врачу, нужно найти подходящее время. К тому же, пациенты, неоднократно сталкивающиеся с воспалением глотки, полагают, что они знают, как справиться со своим заболеванием, что верно лишь отчасти. При любой боли в горле, если она длится более 3-х дней, необходимо обязательно обращаться к врачу! Поэтому здесь мы публикуем рекомендации, которые точно не навредят и подходят для самопомощи при обострении хронического фарингита.

Основа лечения воспаления глотки — это симптоматическая терапия. Она включает в себя:

Частое теплое питье (чай с лимоном и медом, отвар ромашки, морс);

Ингаляции и полоскания глотки с противовоспалительными, антисептическими или обезболивающими растворами (ментолом, отваром ромашки или календулы, раствором фурациллина);

Нанесение на слизистую оболочку глотки местных антисептиков;

Физиотерапия;

Питание с исключением острых, твердых, слишком горячих или слишком холодных блюд.

Чем может быть полезен Тонзилгон® Н при хроническом фарингите?

Тонзилгон® Н – это лекарство на растительной основе, которое предназначено для лечения респираторных заболеваний, сопровождающихся болью, першением в горле, затруднением глотания, кашлем. Оно устраняет воспаление, обладает вяжущим и обезболивающим эффектом, мягко активирует иммунитет и бережно относится к здоровой микрофлоре. При его приеме не развивается дисбиоз ротоглотки и кишечника, а, значит, полезная микрофлора продолжает выполнять свои защитные функции.

