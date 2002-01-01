Чек-лист для родителей после выздоровления ребенка

🌱 Убедитесь, что болезнь отступила

Запущенный «остаточный» кашель может стать причиной осложнений. Обязательно покажите ребенка врачу, даже если вы уверены, что все позади.

🌱 Не отказывайтесь от контрольных обследований, даже если вам кажется, что ребенок здоров

Они могут понадобиться, если ребенок болеет часто или конкретное заболевание протекало тяжело. После перенесенного гайморита нужен осмотр носовых пазух, после ангины — анализ крови и мочи. Вы можете сами попросить назначить анализы, если считаете нужным.

🌱 Соблюдайте правила восстановительного периода

В ближайшие 2 недели после болезни важно четко соблюдать режим питания ребенка, дозировать физические нагрузки, постепенно увеличивать время прогулки, особенно в холодное время года.

🌱 Укрепляйте иммунитет

Он все еще ослаблен после болезни. Соблюдайте режим температуры (22-23◦) и влажности (40-60%) в помещении, не забывайте проветривать комнату. Следите, чтобы ребенок пил достаточно воды.

