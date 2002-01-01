Иммунитет: как устроен, как защищает организм и как его укреплять?

В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы:

Когда простуды следуют чередой друг за другом, мы говорим: виной всему слабый иммунитет. Когда ребенок начинает часто простывать, родители всеми силами стремятся укрепить детский иммунитет. О том, кто редко болеет и почти не обращается к врачам, говорят, что «у него хороший иммунитет». Становится сразу понятно, что без иммунитета человек не может существовать в окружающей среде. Он нужен нам, чтобы отражать бесконечные атаки многочисленных вирусов и бактерий, защищать от различных инфекций, в том числе и простудных. Разбираемся, как сделать так, чтобы наш «защитник» «работал как часы».



Как устроена система иммунитета?

Иммунитет – это способность нашего организма узнавать, уничтожать и утилизировать чужеродные биологические объекты (бактерии, вирусы, простейшие, грибки). Он также поддерживает жизнедеятельность организма путем выведения своих изношенных клеток. Или, например, поврежденных белков, которые не проходят тесты на целостность и опознаются как чужеродные. При этом стоит задача не разрушить собственные здоровые клетки. Информация о том, из каких именно молекул состоит наш организм, очень важна, на ней основана система опознавания «свой – чужой». Встречаясь с новой молекулой, белком или микроорганизмом, система иммунитета применяет набор стандартных методов, которые называют иммунным ответом.

На пути проникновения инфекции в организм первыми встают естественные защитные барьеры (например, слизистые оболочки). В случае их преодоления в действие вступают различные механизмы иммунной защиты, которые позволяют человеку бороться с возбудителями недуга и в большинстве случаев побеждать.

Выделяют центральные (тимус и костный мозг) и периферические (селезенка и лимфатические узлы) органы иммунной системы. Кроме того, клетки периферической иммунной системы представлены и работают в крови и практически во всех органах и тканях, куда способны поступать через кровь и лимфу. Основу лимфоидной системы составляют Т- и В-клетки.

После проникновения болезнетворных бактерий и вирусов в организм активируется система иммунитета. И если В-клетки атакуют вредоносных агентов вне клеток с помощью выработки специфических антител, то Т-клетки уничтожают их внутри клеток, порой ценой собственной жизни. Т- и В-системы регулируют работу друг друга через механизм обратной связи с помощью выработки цитокинов. При дисбалансе Т- и В- лимфоцитов организм не способен локализовывать и обезвреживать инфекцию.



Почему иммунитет может «давать сбой»?

Естественный иммунитет подразделяется на врожденный и приобретенный. Формирование иммунной системы начинается внутриутробно. Изначально происходит «знакомство» клеток с антигенами собственного организма и определение их как «своих». Это дает возможность развиваться органам и системам. Одновременно система иммунитета приобретает способность активироваться при попадании в организм чужеродных антигенов и осуществлять фагоцитоз. Важное значение в становлении иммунитета ребенка имеет состояние иммунной системы матери, ведь именно с помощью материнских иммуноглобулинов происходит защита плода от вирусов и бактерий, а также «тренировка» его собственного иммунитета. Затем защита происходит уже благодаря приобретенному иммунитету, который постоянно развивается по мере «знакомства» с патогенными вирусами и бактериями. Она осуществляется посредством выработки лимфоцитами антител – молекул, которые нейтрализуют вредоносные агенты. Они располагаются в том числе на естественных защитных барьерах организма – клетках кожи и слизистых оболочек. Свой вклад в противоинфекционную защиту вносят и выделения слюнных, потовых и других желез за счет антисептического действия, а также полезная микрофлора, которая не пускает на свое место «чужаков».

Такое состояние, когда ослаблен врожденный иммунитет, называют «первичным иммунодефицитом». Как правило, в этом случае иммунная система работает неэффективно, а нарушение ее работы обусловлено генетически. Такие тяжелые состояния нуждаются в специальной заместительной терапии, которую подбирает врач-иммунолог.

Снижение приобретенного иммунитета расценивается как «вторичный иммунодефицит». В результате такого нарушения организм человека становится более восприимчив к инфекциям, в том числе респираторным.



Надо ли пить иммуномодуляторы и витамины?

Для обеспечения надежной работы нашей защитной системы используются разные способы. Среди них:

Правильное (рациональное) питание;

Активный образ жизни;

Дополнительный прием витаминно-минеральных комплексов;

Вакцинация;

Своевременное и полное лечение простудных заболеваний.

Иммуномодуляторы обычно рекомендует врач-иммунолог после тщательного обследования пациента.



Как влияют ОРВИ на иммунитет?

Влияние респираторных болезней на организм не всегда только отрицательное. Поскольку при контакте с различными возбудителями образуются антитела, каждое из которых нейтрализует свой антиген, тем больше шансов, что при повторном контакте с конкретным микроорганизмом болезнь уже не разовьется. Организм приобретает «иммунологическую память» и может эффективнее отразить нежеланное вторжение. Именно поэтому закаленные дети реже болеют. А те ребята, которые растут в «тепличных условиях», наоборот, чаще простужаются, в том числе и во взрослом возрасте. Именно поэтому бояться частых простудных болезней у детей не нужно. Проблема состоит в том, что некоторые вирусные инфекции способны угнетать иммунную систему человека, и чтобы полностью восстановиться, требуется дополнительное время. Сформировать активный приобретенный иммунитет от ряда заболеваний помогают вакцины.



Для чего нужна вакцинация?

Вирусы, в том числе «знакомые», например, вирус гриппа, относятся к таким возбудителям, которые имеют чрезвычайно высокую способность изменяться. И пока иммунная система «налаживает» производство защитных антител, чтобы с ними бороться, у человека развивается заболевание. После вакцинации формируются защитные антитела, которые позволяют организму заранее подготовиться к нежелательной, но вполне вероятной встрече с конкретным вирусом. «Застать врасплох» иммунную систему уже не получиться. Но сложность в том, что возбудителей простудных заболеваний очень много, более 200 видов, и для каждого разработать вакцину нереально. Иммунитет, который вырабатывается после каждой перенесенной ОРВИ, обычно кратковременный.

А многочисленность возбудителей, их изменчивость и высокая контагиозность обеспечивают предпосылки для повторных заболеваний. К счастью, существуют современные лечебные средства, которые эффективны и для лечения, и для профилактики последующих ОРВИ.



Как все-таки укрепить иммунитет?

Одним из способов предупредить последующие простудные заболевания является тщательное лечение возникшей инфекции и укрепление защитных барьеров организма. Например, Тонзилгон Н («Бионорика», Германия), лекарственный препарат комплексного действия на основе экстрактов растений, предназначен для лечения простуды с болью или першением в горле. Он способствует не только уменьшению воспаления, тяжести и длительности болезни, но и предупреждает развитие осложнений после ОРВИ. Кроме этого, Тонзилгон Н помогает снизить количество обострений хронического тонзиллита. Поэтому неудивительно, что в медицинской практике всё чаще используются растительные препараты. По данным ВОЗ, в настоящее время 80% населения земного шара использует природные средства и средства народной медицины.

Особый интерес представляют результаты исследования, проведенного коллективом ЛОР-врачей в шести амбулаторно-поликлинических учреждениях Украины с июня 2017 по март 2018 г. под общим руководством главного оториноларинголога Украины профессора В. И. Поповича. Это исследование подтвердило данные, полученные немецкими специалистами, которые продемонстрировали эффективность и безопасность Тонзилгона Н у детей с рецидивирующими острыми инфекциями верхних дыхательных путей.

Комбинация биологически активных компонентов Тонзилгона Н активизирует неспецифические факторы иммунной защиты организма. Эти свойства проявляются как в отношении факторов врожденного (естественная цитотоксическая активность и фагоцитоз), так и приобретенного (стимуляция антителогенеза) иммунитета.

Тонзилгон Н выпускается в двух лекарственных формах: капли для приема внутрь (для пациентов с 2 лет) и таблетках (для пациентов с 6 лет). Действующими веществами являются экстракты лекарственных растений: корня алтея, цветков ромашки, травы хвоща, листьев грецкого ореха, травы тысячелистника, коры дуба, травы одуванчика лекарственного. Тонзилгон Н не только способствует уменьшению воспаления и боли в горле, но и сокращению частоты ОРВИ в 1,5 раза. Поэтому с целью укрепления иммунитета в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся першением и болью в горле, затруднением глотания, кашлем, целесообразно принимать оригинальное лекарственное средство Тонзилгон Н.

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки