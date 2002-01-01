Чем опасна боль в горле и что с этим делать?

На вопрос:

- Какой самый частый симптом простуды? - Многие с уверенностью ответят:

- Боль в горле.

Первоначальной причиной появления боли в горле является вирусная инфекция, которая вызывает воспаление и отек слизистой оболочки глотки. Многие не придают этому симптому серьезного значения, а зря. Боль в горле ухудшает самочувствие, способствует нарушению глотания, развитию осложнений, например, отита. Она может возникать при:

Серьезной проблемой при боли в горле может стать присоединение бактериальной инфекции. Тогда течение болезни становится более тяжелым и длительным, а перечень препаратов для лечения воспаленного горла расширяется.

Поэтому к боли в горле нужно относиться как к сигналу - в организме вирус, который запустил воспалительный процесс. При этом правильным выбором будет лечение, направленное на активацию защитных сил иммунитета и подавление местной воспалительной реакции, благодаря чему и боль утихнет.

Хорошим выбором при боли в горле при простуде является Тонзилгон® Н. В его состав входят концентрированные экстракты таких лекарственных растений как: одуванчик лекарственный, кора дуба, листья грецкого ореха, хвощ полевой, ромашка, корневища алтея. Тонзилгон® Н сочетает в себе иммуномодулирующее, противовирусное и противовоспалительное действие, способствуя более быстрому устранению симптомов простуды. По наблюдениям врачей, облегчение боли в горле на фоне его приема происходит уже на 2-ой день лечения, и является более надежным и стойким, чем при применении локальных аэрозолей и спреев. При этом Тонзилгон® Н не только помогает устранить неприятный симптом, но и укрепляет иммунитет, способствуя предотвращению повторного воспаления глотки. Сбалансированный состав обеспечивает эффективность препарата и его хорошую переносимость как у детей (с 2-х лет можно применять Тонзилгон® Н в каплях, а с 6-ти лет – в таблетках), так и у взрослых.

Литература:

1. От дифференциальной диагностики боли в горле к дифференцированному лечению. Круглый стол. «Медицинский совет» №16, 2017

2. Ю. Ю. Орлова. Современная этиопатогенетическая терапия острого фарингита. «Ремедиум Приволжье» №4 (134), 2015

3. Практический опыт. Современные тенденции в лечении острого тонзиллофарингита у детей (обзор клинического исследования). «Consilium medicum» №3, 2019

4. Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Тонзилгон® Н для специалистов

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки