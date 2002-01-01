3 эффективных шага для избавления от боли в горле

С болью в горле не понаслышке знаком каждый. При появлении этого досадного симптома естественное желание каждого – быстро восстановить нормальное состояние горла. Даже если оно болит достаточно сильно, можно облегчить неприятные ощущения в домашних условиях. Как это сделать быстро, безопасно и эффективно?



О чем говорит боль в горле?

Внезапно появившаяся боль в горле чаще всего сигнализирует о появлении воспаления на фоне простуды. Слизистая оболочка верхних дыхательных путей и глотки первой «встречает» разнообразные болезнетворные агенты и обеспечивает местную защиту организма от них. Но бывает так, что различным патогенам удается «прорвать» эту защиту. Самые распространенные вирусы, которые вызывают воспаление горла – это риновирусы, аденовирусы, корона-вирусы, респираторно-синтициальные вирусы, вирусы гриппа и парагриппа. Помимо вирусов поражать слизистую оболочку горла могут бактерии (самые частые – это стафилококки и стрептококки) и простейшие (хламидии и микоплазмы). Развитие инфекции более легко происходит при наличии предрасполагающих условий – общем или местном переохлаждении, воздействии на слизистую оболочку горла раздражающих веществ, привычке дышать ртом, курении. Болью в горле сопровождаются такие заболевания, как: фарингит, тонзиллит, ангина.



Когда нужно обращаться к врачу при воспалении горла?

Столкнувшись с болью в горле, большинство людей даже не задумываются о том, что нужно обратиться к врачу. К счастью, в большинстве случаев самостоятельное лечение оказывается эффективным. Но этот симптом может быть и признаком серьезного заболевания. Поэтому, прежде чем приобрести безрецептурные лекарства от боли в горле, важно исключить действительно серьезные признаки, требующие немедленного обращения к врачу:

• Резкое увеличение небных миндалин, гнойные налеты или изъязвления на миндалинах;

• Повышение температуры тела выше 38,5–39°С;

• Болезненность и увеличение лимфатических узлов;

• Затруднение или невозможность глотания;

• Сыпь на коже;

• Боль в горле сопровождается болью в животе и/или изменением цвета мочи.

Обратиться к врачу стоит и в том случае, если на первый взгляд, несильная боль в горле не прекращается в течение недели, несмотря на активное лечение.



Что можно сделать самостоятельно для лечения боли в горле?

Боль в горле – это сигнал о том, что нужно немедленно обратить внимание на свое здоровье. Если в последнее время было много работы, самое время замедлиться и поберечь себя. Основные правила, которые нужно соблюдать:

Побольше спать;

Пить много теплой жидкости (отвары трав или чай). Теплое питье разжижает слизь и мокроту, смягчает горло;

Исключить употребление раздражающей пищи (холодной, горячей, грубой), газированных напитков, алкоголя;

Почаще мыть руки с мылом;

Принимать витамины, например, аскорбиновую кислоту, известную своими противопростудными свойствами;

Использовать фитопрепараты для укрепления иммунитета и уменьшения боли в горле.



С чего начать лечение?

При боли в горле, першения, отечности и дискомфорта необходимо сделать три основных шага:

Обеспечить себе щадящий режим. Если есть возможность, остаться на несколько дней дома, чтобы восстановиться. Использовать полоскание горла, как простой и эффективный метод, позволяющий уменьшить вирусную и бактериальную нагрузку механически вымывая патогенных агентов, улучшить кровообращение в этой области, уменьшить боль, першение. Принимать растительные препараты комплексного действия (например, Тонзилгон® Н, производство «Бионорика», Германия), которые активируют иммунитет для борьбы с вирусами и бактериями.

Если боль в горле не проходит в течение недели, то обязательно обратитесь к врачу, так как причиной заболевания может быть серьезная инфекция. При повышенной температуре могут потребоваться жаропонижающие средства.



Почему Тонзилгон® Н – препарат выбора при боли в горле?

Тонзилгон® Н – это оригинальный растительный препарат, который применяется в комплексном лечении и профилактике ОРВИ, сопровождающихся першением и болью в горле, затруднением глотания и кашлем у детей от 2-х лет (капли) и у детей с 6-ти лет и взрослых (таблетки). В состав Тонзилгона® Н входят экстракты 7 лекарственных растений: корня алтея, травы хвоща, листьев грецкого ореха, травы тысячелистника, коры дуба, травы одуванчика, цветков ромашки.

Прием Тонзилгона® Н способствует быстрому уменьшению воспаления и боли в горле, предупреждает вероятность развития осложнений, уменьшает частоту обострений при хроническом воспалении глотки. Исследование, проведенное под руководством В. И. Поповича (Украина), показало, что применение Тонзилгона® Н способствует:

Улучшению общего самочувствия,

Уменьшению частоты использования жаропонижающих средств и антибиотиков.

уменьшению длительности заболевания

Тонзилгон® Н может применяться как самостоятельное средство для лечения вирусного заболевания с болью в горле, а при необходимости – и в сочетании с другими препаратами (жаропонижающими, спреями для обработки горла, таблетками для рассасывания). Важно, что Тонзилгон® Н в первую очередь помогает бороться с инфекцией, за счет поддержки врожденного иммунитета, собственной противовирусной активности. А благодаря противовоспалительному действию помогает быстрее справиться с першением и болью в горле. При этом препарат безопасен и хорошо переносится. В острый период Тонзилгон как в каплях, так и таблетках лучше использовать 5-6 раз в день, а после уменьшения выраженности симптомов перейти на 3-х кратный прием, продолжив принимать препарат в течение еще 1-2-х недель для восстановления иммунитета после перенесенного заболевания.

