Tonsilgon logo ru/by

Как эффективно лечить боль в горле?

Как эффективно лечить боль в горле?

Боль в горле редко бывает самостоятельным симптомом, чаще всего - это сигнал вирусного или бактериального заболевания верхних дыхательных путей. Поэтому и относиться к ней нужно соответственно. Возбудители заболевания вызывают воспалительную реакцию слизистой оболочки, что и проявляется болевыми ощущениями. Вне зависимости от типа возбудителя, приступать к лечению нужно незамедлительно, с первого дня симптомов.

  1. Болезнь нельзя запускать. Инфекция может распространиться и привести к осложнениям в других органах. Контролируйте свое состояние, и обратитесь к врачу, если за 3-5 дней не будет улучшений.
  2. Важно следить за влажностью. Пейте теплую (но не горячую жидкость), чтобы увлажнить и смягчить горло, и буквально «смыть» вирусы с его поверхности. Это могут быть чаи, соки, морсы, обычная вода.
  3. Избегайте острого и кислого. Составляйте рацион из полезных продуктов — мяса, круп, овощей и фруктов, чтобы поддержать силы, и избегайте острого перца, кислых цитрусовых, всего, что может вызвать раздражение в больном горле.
  4. Используйте растительный препарат Тонзилгон® Н. Он способствует уменьшению воспаления и поддерживает иммунитет в борьбе с вирусами и бактериями, помогает уменьшить боль и першение в горле, ускорить выздоровление.

Тонзилгон® Н произведен по технологии фитониринга из 7 лекарственных трав и растений. Капли Тонзилгон® Н можно применять для детей возрастом от 2 лет.

Где купить Тонзилгон Н

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки

Читайте также

Loading...
Loading...
Loading...
Bionorica logo BY

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE».

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE
    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,
    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

Все права зарегистрированы. © 2002—2025 Тонзилгон® Н (Tonsilgon® N).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ; Ротендорф Фарма ГмбХ.


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.