Как эффективно лечить боль в горле?

Боль в горле редко бывает самостоятельным симптомом, чаще всего - это сигнал вирусного или бактериального заболевания верхних дыхательных путей. Поэтому и относиться к ней нужно соответственно. Возбудители заболевания вызывают воспалительную реакцию слизистой оболочки, что и проявляется болевыми ощущениями. Вне зависимости от типа возбудителя, приступать к лечению нужно незамедлительно, с первого дня симптомов.

Болезнь нельзя запускать. Инфекция может распространиться и привести к осложнениям в других органах. Контролируйте свое состояние, и обратитесь к врачу, если за 3-5 дней не будет улучшений. Важно следить за влажностью. Пейте теплую (но не горячую жидкость), чтобы увлажнить и смягчить горло, и буквально «смыть» вирусы с его поверхности. Это могут быть чаи, соки, морсы, обычная вода. Избегайте острого и кислого. Составляйте рацион из полезных продуктов — мяса, круп, овощей и фруктов, чтобы поддержать силы, и избегайте острого перца, кислых цитрусовых, всего, что может вызвать раздражение в больном горле. Используйте растительный препарат Тонзилгон® Н. Он способствует уменьшению воспаления и поддерживает иммунитет в борьбе с вирусами и бактериями, помогает уменьшить боль и першение в горле, ускорить выздоровление.

Тонзилгон® Н произведен по технологии фитониринга из 7 лекарственных трав и растений. Капли Тонзилгон® Н можно применять для детей возрастом от 2 лет.

