Как избавиться от першения в горле?

Наверняка вы когда-нибудь ощущали раздражение и сухость в горле, которые сопровождаются неудержимым желанием прокашляться.

Самая распространенная причина першения в горле – воспаление, вызванное простудой и инфекционными заболеваниями.

4 совета, которые помогут облегчить воспаление в горле в домашних условиях:

1. Регулярно полощите горло

Процедура помогает снять воспаление и отек, снизить болезненные ощущения. Раствор для полоскания легко приготовить в домашних условиях: на стакан теплой воды (200 мл) 0,5 ч.л. соли и 0,5 ч.л. соды.

2. Проветривайте помещение и поддерживайте влажность

Низкая влажность воздуха сушит слизистую оболочку горла. Это приводит к першению, саднящей, царапающей боли.

3. Пейте больше жидкости

Напитки успокаивают боль, препятствуют обезвоживанию и снижают интоксикацию организма. В качестве питья не стоит использовать газированные напитки, фруктовые соки, кофе. От них состояние может только усугубиться.

4. Ограничьте физическую нагрузку

Во время заболевания организм ослаблен. Все его ресурсы направлены на борьбу с недугом. Не изнуряйте его тренировками и по возможности останьтесь дома.

