Как лечить боль в горле у детей?

Родители часто сталкиваются с такой проблемой, как боль в горле у детей. Такая боль очень неприятная, потому что сопровождаются сухостью, царапаньем, першением и дискомфортом в глотке. Маленький ребенок капризничает, отказывается есть, пить и спать. Дети постарше пропускают школу. Взрослым приходится менять свои планы, брать больничный лист и следить за собственным здоровьем, чтобы тоже ненароком не заболеть. Как выбрать самое подходящее средство при боли в горле, которое к тому же было бы удобно давать детям?



Почему важно консультироваться с врачом при боли в горле у детей?

Хорошо известно, что без ОРВИ не вырастает ни один ребенок. Ученые подсчитали, что в среднем дети болеют простудой, которая сопровождается болью в горле, в среднем до 6-ти раз в год, а в течение всей человеческой жизни на ОРВИ уходит до 6-ти лет. Простуды необходимы для «обучения» созревающей иммунной системы, чтобы человек мог спокойно жить и взаимодействовать с окружающей средой. Опасность состоит в том, что в 50-70% случаев вирусы провоцируют снижение иммунореактивности. Поэтому в результате обычной простуды могут развиваться серьезные осложнения (риносинусит, отит, бронхит, пневмония). И чтобы не пропустить их, важно вовремя проконсультироваться с педиатром, даже если вопрос касается обычной боли в горле.



Какие трудности возникают при лечении боли в горле у детей?

Все родители знают, как трудно порой дать лекарство ребенку. К каким только хитростям не прибегают взрослые, чтобы вылечить малыша! При воспалении в горле задача еще усложняется. Страдает не только общее самочувствие и настроение больного ребенка. При фарингите, тонзиллите или ангине обычно беспокоит сильная боль в горле, першение и дискомфорт, затрудняющие глотание. Причем для детей младшего возраста (2-х – 6-ти лет) сложно применить те стандартные способы лечения боли в горле, к которым мы все привыкли – полоскания, обработка спреем и применение таблеток для рассасывания. Ведь не каждый ребенок в таком возрасте умеет полоскать горло, а многие медикаменты для местного применения противопоказаны из-за маленького возраста. В то же время боль в горле нельзя оставлять совсем без лечения.



Как дать ребенку лекарство?

Разберем несколько вариантов, как же все-таки дать ребенку лекарство. Детям до 6-ти лет таблетки необходимо перетирать в порошок, а капсулы открывать и давать содержимое из чашки или с ложки, предварительно растворив в небольшом количестве воды. Делать это можно только в том случае, если такой способ оговаривается в инструкции по применению лекарственного средства. Важно нужно следить, чтобы порошок не оставался на дне посуды. Если малыш выплюнул часть лекарства, нельзя давать его снова «на глазок» во избежание передозировки. Придется подождать до следующего приема. Если ребенок капризничает, нельзя давать лекарство силой, иначе малыш может поперхнуться. Можно попробовать дать лекарство в игровой форме. Но важно помнить, что ребенку самому нельзя играть с лекарствами, это очень опасно. Любое, даже самое «безобидное» лекарство малыши должны получать только из рук взрослых.

У детей старше 6-ти лет и подростков проблем с приемом медикаментов возникает меньше. В этом возрасте дети подходят к лечению более осознанно. Но и здесь могут быть нюансы. Ряд таблеток покрыты защитными оболочками, которые предохраняют лекарство от воздействия желудочного сока. Такие таблетки нельзя жевать и раскусывать. Поэтому, если ребенок не может проглотить таблетку, разумно поискать альтернативу.



Как правильно подойти к лечению боли в горле у детей?

Боль в горле в первую очередь это сигнал о вирусной инфекции, поэтому важно правильно подойти к лечению. Важно не просто заглушить болевой сигнал анестетиками, а использовать препараты, которые будут уменьшать причину этой боли - выраженность воспалительной реакции, а также поддержать организм в борьбе с вирусами.

Конечно, хорошо, если бы средство от боли в горле детям имело натуральный (растительный) состав, действовало быстро, эффективно боролось не просто с болью в горле, а с причинами, ее вызывающими, было приятным или нейтральным на вкус, чтобы его можно было давать и маленьким детям. Этим критериям полностью соответствует немецкий фитопрепарат Тонзилгон® Н.

Тонзилгон® Н содержит в своем составе экстракты семи лекарственных растений: корня алтея, травы хвоща, листьев грецкого ореха, травы тысячелистника, коры дуба, травы одуванчика, цветков ромашки. Эти растения эффективно сочетаются между собой и дополняют эффекты друг друга. В составе Тонзилгона® Н они уменьшают воспаление в слизистой оболочке горла, обладают вяжущим действием, борются с вирусами и укрепляют иммунитет. Важно то, что в отличие от антибиотиков, Тонзилгон® Н не нарушает естественную микрофлору глотки и стимулирует местную защиту слизистой оболочки. Лекарство воздействует не только на один отдельно взятый симптом – боль в горле, но и на саму простуду в целом. Препарат выпускается в двух удобных формах.



Какую форму Тонзилгона® Н выбрать для ребенка?

Для детей с 2-х летнего возраста подойдет Тонзилгон® Н в каплях. Лекарство очень удобно давать маленьким детям – его можно добавить в питье, оно нейтральное на вкус и приятно пахнет ромашкой. Натуральный состав и немецкое качество гарантируют хорошую переносимость препарата. Как правильно давать лекарство?

Детям с 2-х до 5-ти лет – по 10 капель 5-6 раз в день;

Детям с 6-ти до 11-ти лет – по 15 капель 5-6 раз в день;

Детям с 12-ти лет и взрослым – по 25 капель 5-6 раз в день.

Детям постарше и взрослым подойдет Тонзилгон® Н в таблетках.

Детям с 6-ти до 11-ти лет – по 1 таблетке 5-6 раз в день;

Детям с 12-ти лет и взрослым – по 2 таблетке 5-6 раз в день.

По мере уменьшения выраженности симптомов Тонзилгон® Н можно давать 3 раза в день.

Средство ускоряет выздоровление и способствует снижению риска осложнений ОРВИ, сопровождающихся болью в горле. Каждый может выбрать удобную форму лекарства. Тонзилгон® Н можно комбинировать с другими препаратами для лечения боли в горле или использовать отдельно.

