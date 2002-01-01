Крепкий иммунитет ребенка в любой сезон

Вот и прошел выпускной вечер в детском садике. Незаметно пролетит лето, и Ваш малыш пойдет в первый класс. К сожалению, далеко не все детки легко адаптируются к школе, но не стоит переживать: Вы в состоянии помочь своему чаду перенести данный процесс с наименьшими потерями.

1. Развивайте и поддерживайте интерес ребенка к обучению.

2. Не требуйте любой ценой только высоких результатов и оценок.

3. Объясняйте, как важно получать новые знания и развивать свои способности.

4. Не наказывайте ребенка ограничением его двигательной активности (не запрещайте гулять с другими детьми на свежем воздухе).

5. Строго придерживайтесь режима дня.

6. Используйте при приготовлении блюд продукты, богатые минералами и микроэлементами, белками, легкими углеводами, витаминами.

7. Совершайте в выходные дни семейные прогулки на свежем воздухе, выезды на природу, организуйте посещение бассейна.

8. Во время выполнения домашнего задания (не более 90 минут) проводите физкультминутки, "пальчиковую" гимнастику, следите за осанкой ребенка.

9. Обеспечьте отход ребенка ко сну не позже 21.00.

10. За 10 минут до отхода ребенка ко сну проветрите комнату.

11. Следите, чтобы пробуждение ребенка было плавным (он должен полежать в кровати не менее 10 минут; ставить будильник у изголовья детской кровати противопоказано).

12. Проводите с ребенком водные гигиенические процедуры, а после проветривания комнаты – утреннюю гимнастику под музыку.

13. Нужно убедительно сказать ребенку, что после физкультуры необходимо снять спортивную майку и надеть сухую сменную. Предупредите ребенка, что сразу после физкультуры нельзя пить холодную воду (если очень хочется пить, взять в столовой теплый сладкий чай с лимоном).

Естественно, болеть времени нет!

Чтобы при встрече с вирусами и микробами ребенок не заболел, нужно укреплять защитные силы организма. В этом Вам поможет прием витаминов и специальных препаратов, укрепляющих иммунитет. Одним из таких препаратов растительного происхождения является немецкий препарат Тонзилгон Н. Входящие в его состав растения (ромашка, алтей, хвощ, грецкий орех, тысячелистник, дуб, одуванчик ) не только борются с воспалением (а значит, с простудой), но и стимулируют внутренние силы организма. Таким образом, слизистая оболочка будет подготовлена к следующему «наступлению» заболевания и предотвратит его.

Разработано по рекомендации доктора медицинских наук, профессора Меркуловой Е.П.