Лечение боли в горле у взрослых

По наблюдениям ученых, наибольшее количество простудных заболеваний, сопровождающихся болью в горле, приходится на людей активного трудоспособного возраста. Что делать, если при простуде беспокоит только боль в горле и недомогание, а температура нормальная или повышена незначительно? Ведь в таких случаях обычно больничный лист не полагается, нужно ходить на работу, выполнять повседневные дела. Какое средство поможет быстро восстановить нормальное самочувствие и избежать осложнений, которые не исключены в том случае, если человек переносит простуду «на ногах»?



Можно ли избавиться от боли в горле за один день?

Боль в горле – это один из самых первых и распространенных симптомов при ОРВИ. Причиной боли являются вирусы, попадая в организм через слизистую оболочку дыхательных путей или глотки, вызывают местное воспаление. Длительность заболевания зависит от силы воспалительного процесса. Если горло болит только по утрам, дискомфорт незначительный и уменьшается после полоскания или теплого питья, то такое першение вполне можно устранить за несколько дней. Неосложненный фарингит или тонзиллит нужно лечить в течение недели. А вот избавиться от гнойных пробок при ангине так быстро не получится. В этом случае нужен комплексный подход – не только полоскания и ингаляции, но и прием антибиотиков. Иногда может потребоваться промывание миндалин у ЛОР-врача.



Подходы к лечению боли в горле у взрослых

Получить консультацию по препаратам для лечения боли в горле можно, обратившись в аптеку. В аптеке представлен широкий выбор лекарств, которые могут уменьшить боль, отек и покраснение слизистой оболочки горла. Они могут быть в виде спреев, таблеток для рассасывания, растворов для полоскания. Рассмотрим плюсы и минусы этих средств от боли в горле взрослым.

Таблетки и пастилки для рассасывания. Они удобны, если человек находится вне дома – их легко использовать на работе, в транспорте и других общественных местах. Как правило, такие препараты содержат местное обезболивающее средство и антисептик. Из минусов – кратковременное действие и негативное влияние на полезную микрофлору горла, при этом препараты не оказывают никакого действия ни на вирусы ни на воспалительный процесс.

Спреи. Спрей орошает большую площадь воспаленной слизистой и действует непосредственно в очаге воспаления. Им удобно пользоваться дома. Важно помнить, что некоторые спреи для горла содержат антибиотики, поэтому, прежде чем их применять, желательно проконсультироваться с врачом, так как при вирусном заболевании антибиотики не только не помогут, но могут быть и вредны.

Растворы для полоскания. При полоскании смывается слизь и болезнетворная микрофлора, увлажняется слизистая оболочка, боль в горле становиться менее выраженной. Но, чтобы полоскания оказывали наибольший эффект, их необходимо применять часто, желательно, каждый час. Такой способ лечения труден для тех, кто продолжает ходить на работу.

Все перечисленные способы могут довольно быстро уменьшить воспаление и боль, но практически никак не влияют на течение простуды в целом и общее самочувствие. Поэтому лечение желательно дополнить растительным средством комплексного действия Тонзилгон® Н.



Почему важно всегда иметь под рукой Тонзилгон® Н?

Тонзилгон® Н не только уменьшает боль в горле (причем делает это быстро, ощутимое облегчение наступает уже через 2 дня приема препарата), но и борется с простудой. Благодаря комплексному составу (корень алтея, трава хвоща, листья грецкого ореха, трава тысячелистника, кора дуба, трава одуванчика, цветки ромашки) лекарство обладает противовоспалительным, противовирусным и мягким иммуномодулирующим действием. При его приеме реже требуются жаропонижающие и антибиотики, уменьшается вероятность развития осложнений, минимален риск побочных действий и аллергических реакций.



В чем заключаются преимущества аптечного фитопрепарата Тонзилгон® Н?

Разумеется, принимать готовое лекарство гораздо удобнее и эффективнее, чем отвары и настои лекарственных трав, изготовленные в домашних условиях.

Тонзилгон® Н имеет неоспоримые плюсы:

высокое немецкое качество (производство основано на запатентованной и стандартизированной технологии фитониринга);

доказанную эффективность (участвовал в 37 клинических испытаниях);

хорошо переносится организмом (как взрослыми, так и детьми с 2-х лет);

может применяться в течение 2-х недель.

Тонзилгон® Н выпускается в двух формах – каплях и таблетках. Его просто и удобно принимать как дома, так и на работе.



Какую форму Тонзилгона® Н выбрать для взрослых?

Тонзилгон® Н в таблетках и каплях имеет одинаковый состав действующих веществ, поэтому каждый может выбрать в аптеке именно ту форму, которая подходит ему.

Как правильно принимать лекарство?

Тонзилгон ® Н в каплях рекомендуется взрослым и детям с 12 лет по 25 капель 5-6 раз в день.

Тонзилгон® Н в таблетках рекомендуется взрослым и детям с 12 лет по 2 таблетки 5-6 раз в день.

По мере уменьшения выраженности симптомов Тонзилгон® Н можно принимать 3 раза в день.

Тонзилгон® Н лучше всего принимать с первых признаков простуды и боли в горле. Тогда простуда протекает легче, а препарат помогает улучшить самочувствие и поддержать защитные силы организма.

