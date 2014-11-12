Какова роль кишечника в работе системы иммунитета??

Острые респираторные инфекции являются наиболее частыми заболеваниями у детей и взрослых. Поэтому так важно проводить профилактику простуд и искать новые способы укрепления иммунитета. Основными органами иммунной системы являются: тимус, костный мозг, селезенка и лимфоидная ткань, значительная часть которой сосредоточена в кишечнике.



В чем заключается иммунная функция кишечника?

На первый взгляд взаимосвязь кишечника и иммунитета неочевидна. Однако его влияние на способность организма защищаться от патогенных вирусов и бактерий огромна. Кишечник – важнейший орган иммунной системы, поскольку в нем содержится большое количество лимфоидных клеток – около 70-80% от их общего количества.

Кишечник является естественным биологическим барьером на пути вредных и чужеродных веществ и микробов, проникающих в организм:

Слизистая оболочка снабжена особым плотным защитным слоем (гликокаликсом), который механически препятствует проникновению патогенов.

В слизистой оболочке располагаются иммунные клетки, которые при появлении токсинов и патогенов выделяют противовоспалительные медиаторы и антитела.

Кишечник заселен полезной микрофлорой, которая помогает переваривать пищу, вырабатывает витамины, препятствует проникновению инфекций.



Как «работает» полезная кишечная микрофлора?

Полезную кишечную микрофлору, обитающую на слизистых оболочках организма человека, современные исследователи расценивают как отдельную структуру – микробиом. Следует отметить, что в норме микробиом человека состоит из определенных видов микроорганизмов, которые дополняют друг друга и при этом выполняют важные функции для обеспечения жизнеспособности человека. Более чем на 90% он представлен бифидобактериями и лактобактериями. Кишечная микрофлора участвует в метаболизме продуктов питания, переработке лекарственных препаратов и токсинов. Исследования показали, что полезная кишечная микрофлора своим присутствием защищает кишечник от проникновения вредных микроорганизмов и повышает сопротивляемость организма к ОРВИ. Она усиливает местную иммунную реакцию, способствует выработке антител, подавляет рост патогенных вирусов и бактерий.



Почему при частых ОРВИ нужно обратить внимание на состояние кишечника?

Кишечник обладает способностью «запоминать» патогенные микробы и немедленно блокировать их при повторном попадании в организм. Иммунная защита в кишечнике реализуется посредством лимфоцитов, которые вырабатывают специальные вещества – иммуноглобулины. Это белковые молекулы, которые распознают патоген и обезвреживают его. Дополняет защиту естественная микрофлора, которая выстилает всю поверхность кишечника и не пропускает «чужаков». Именно поэтому при ОРВИ назначают легко усваиваемое питание и рекомендуют воздержаться от приема антибиотиков, которые не только не оказывают никакого влияния на вирусы, но и нарушают баланс полезной кишечной микрофлоры. Поэтому не удивительно, что, когда возникают желудочно-кишечные заболевания или развивается дисбактериоз кишечника, страдает не только общее состояние и самочувствие, но и иммунитет.



Как антибиотики влияют на иммунитет?

Антибиотики изменяют состав нормальной микрофлоры кишечника и тем самым дают возможность размножаться условно патогенным бактериям, таким как Clostridium difficile, и грибкам. В результате дисбактериоза нарушается способность организма противостоять простудным заболеваниям, ухудшается самочувствие, появляются проблемы с пищеварением и усвоением пищи и витаминов, возникают аллергические реакции. Дисбактериоз также приводит к диарее, отсутствию аппетита, снижению иммунитета. Поэтому антибиотики назначаются только в случаях подтвержденной бактериальной природы заболевания, когда их польза перевешивает вред. Во всех остальных случаях подбираются альтернативные методы лечения. Например, в комплексной терапии простудных заболеваний, сопровождающихся болью в горле, першением и кашлем, широко применяется немецкий растительный препарат Тонзилгон® Н.



Тонзилгон® Н как средство для лечения простуды и укрепления иммунитета.

Тонзилгон® Н имеет полностью натуральный состав. Он состоит из экстрактов семи лекарственных растений (ромашки, коры дуба, одуванчика, корня алтея, хвоща, тысячелистника, листьев грецкого ореха). Эти растения выбраны за их эффективность, которая подтверждена опытом длительного применения и многочисленными клиническими исследованиями. Они в комплексе оказывают противовоспалительное, вяжущее, обволакивающее, обезболивающее действие. Доказано, что Тонзилгон® Н активирует выработку естественного интерферона и стимулирует фагоцитоз, что позволяет организму эффективно бороться с вирусной и бактериальной респираторной инфекцией. Тонзилгон® Н оказывает мягкое активирующее действие на иммунитет, что особенно важно во время лечения простудных заболеваний, когда может применяться большое количество синтетических лекарственных средств, негативно влияющих на кишечник. Лекарство не нарушает равновесие кишечной микрофлоры, а при необходимости применения в составе комплексной терапии с антибиотиками уменьшает побочные действия этих препаратов. Тонзилгон® Н помогает сократить длительность течения простудного заболевания, уменьшить степень его тяжести, предупредить возникновение повторной простуды.

