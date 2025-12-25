Современные противовирусные препараты. Что нужно знать перед употреблением?

В наше время трудно, и даже невозможно найти человека, который бы никогда не переносил острую респираторную вирусную инфекцию. А получив назначения врача с конкретным противовирусным средством, не задумывался над вопросом: а принимать ли назначенные медикаменты, или повременить денёк-другой, вдруг всё само-собой пройдёт? Как поступить правильно, и не навредить при этом здоровью, разбираемся вместе.



Что такое противовирусные препараты?

Противовирусные препараты – это группа лекарственных средств, природного либо синтетического происхождения, целью применения которых является профилактика и лечение вирусных заболеваний. С помощью таких средств медицина борется с респираторными вирусными заболеваниями и гриппом, герпетической инфекцией, вирусными гепатитами, ВИЧ-инфекцией. Противовирусные препараты врачи назначают при коронавирусе у человека. Самой частой причиной назначения противовирусных препаратов у детей и взрослых по-прежнему остаются простудные заболевания ввиду их высокой распространённости. В то же время большой поток людей в поликлинике и лечение «по шаблону» могут стать причиной избыточного назначения противовирусных средств.

Выделяют синтетические и растительные противовирусные средства. Механизм действия синтетических противовирусных средств заключается в избирательном подавлении размножения вирусов. Некоторые противовирусные химиопрепараты способны усиливать образование собственного интерферона, который, собственно, и активирует противовирусную защиту. Что касается растительных лекарств, они предназначены для укрепления иммунитета, уменьшения воспаления и профилактики повторных ОРВИ.

Все перечисленные средства могут быть местного или системного действия. Препараты, воздействующие непосредственно на источник инфекции, называются этиотропными, а влияющие на иммунитет — иммуномодулирующими.



Почему стоит обратить внимание на растительные средства, которые обладают противовирусным эффектом?

Синтетические противовирусные средства нельзя использовать бесконтрольно. В легких случаях при ОРВИ обычно рекомендуется только симптоматическое лечение, обильное питьё, фитотерапия и постельный режим. В более тяжёлых случаях, а также при потенциально опасной инфекции дополнительно назначаются противовирусные средства. Однако не всё так просто. Для применения многих синтетических препаратов есть ряд противопоказаний. Не все такие лекарства можно принимать детям. Недостатками многих противовирусных средств также являются: узкий спектр противовирусной активности (иногда лекарство предназначено для борьбы с одним-единственным штаммом вируса) и быстрое формирование не чувствительных к его действию штаммов. Лекарственная устойчивость развивается в результате изменений наследственных свойств вирусов, как правило, при многократном использовании препаратов. Кроме всего перечисленного, противовирусные препараты наиболее эффективны в первые 2-3 дня болезни. Позже принимать их, в большинстве случаев, бесполезно. Поэтому при частых ОРВИ стоит задуматься о том, как усиливать собственный иммунитет, чтобы реже пользоваться «искусственными» таблетками.

По данным ВОЗ, в настоящее время 80 % населения земного шара использует природные средства и средства народной медицины. Действие природных препаратов более щадящее, нежели синтетических средств. Они естественным образом настраивают организм на «здоровую волну». Растительные препараты не противодействуют основному лечению и мягко усиливают иммунитет. К таким средствам относится Тонзилгон Н, производства компании «Бионорика», Германия, который предупреждает развитие осложнений при ОРВИ, сопровождающихся болью в горле.



В каких случаях назначается растительный препарат Тонзилгон Н?

Применение Тонзилгона Н возможно при проведении традиционного курса лечения острых респираторных инфекций. Тонзилгон Н позволяет эффективно восстанавливать механизмы местной защиты полости рта, которые изначально подавляют инфекционный процесс в дыхательных путях. Этот факт подтверждён в ходе научных исследований О. И. Пикуза, Д. И. Садыковой, Е. В. Генераловой (Казанский государственный медицинский университет). Также были выявлены уменьшение частоты повторных ОРИ в 2,3 раза и облегчение течения инфекционного процесса за счет перехода среднетяжелых форм в легкие и сокращения длительности каждого эпизода. Поэтому имеет смысл подключать Тонзилгон Н к лечению как лёгких, так и более тяжёлых случаев респираторных заболеваний. При этом важно отметить его хорошую переносимость, минимальное количество побочных эффектов и отсутствие устойчивости микроорганизмов к компонентам средства.



Есть ли особенности течения ОРВИ в период распространения инфекции COVID-19?

У детей и подростков ОРВИ обычно протекают легко и не требуют назначения противовирусных средств, антибиотиков или лечения в больнице. Однако важно помнить, что инфекция, вызванная вирусом COVID-19, в детском и юношеском возрасте может напоминать обычное ОРВИ и не быть распознанной. Но для взрослых, особенно пожилых, контакт с больными COVID-19 может закончиться заражением и тяжелым течением болезни. Поэтому, когда ребенок заболевает ОРВИ, необходимо постоянно наблюдать за его состоянием. В этой ситуации необходимо сдать анализы на COVID-19, не посещать людные места и обратить внимание на здоровье всех членов семьи. О том, что у ребенка, возможно, COVID-19, стоит задуматься, если отмечаются:

подъем температуры выше субфебрильной,

кашель или затруднение дыхания,

частичное или полное нарушение обоняния.

Ещё одна распространенная жалоба, около 30% случаев, у заболевшего респираторной инфекцией ребенка – это жалоба на боль в горле. И в этом случае может помочь комбинированный растительный препарат Тонзилгон Н, обладающий комплексным иммуномодулирующим, противовоспалительным и антисептическим действием. Его можно использовать не только для лечения ОРВИ, но и для предотвращения развития воспалительных заболеваний горла. Важным качеством Тонзилгона Н является возможность его применения с любого дня заболевания. Причём эффективность препарата от этого никак не уменьшается, главное, принимать его согласно инструкции. Тонзилгон Н хорош и тем, что у него есть две формы выпуска: капли - удобная форма для детей с 2-х лет и таблетки - для детей с 6-и лет и взрослых.



Как растительное средство Тонзилгон Н влияет на иммунитет?

Многие противовирусные средства оказывают стимулирующее влияние на иммунную систему. Особенно ярко эти свойства проявляются у растительных препаратов. Как правило, многие травы являются к тому же хорошими антисептиками. В их числе: корни алтея лекарственного, трава хвоща полевого, листья грецкого ореха, трава тысячелистника обыкновенного, кора дуба, трава одуванчика лекарственного, ромашка аптечная. Гораздо эффективнее эти травы действуют в комплексе друг с другом. Активные действующие вещества алтея, ромашки и хвоща способствуют укреплению иммунитета за счет повышения защитной активности макрофагов и гранулоцитов. Экстракты этих растений усиливают уничтожение микробов благодаря образованию бактерицидных веществ. Полисахариды, эфирные масла и флавоноиды ромашки, алтея и тысячелистника, танины коры дуба и грецкого ореха оказывают противовоспалительное действие и способствуют уменьшению отека слизистой оболочки. Все эти травы можно найти в составе лекарственного средства комплексного действия Тонзилгон Н. В ситуации, если инфекция «прицепилась» к какому-либо органу-мишени и после сильной простуды он начинает страдать при любом, даже лёгком проявлении ОРВИ, применение Тонзилгона Н – это самый оптимальный выход. Например, при воспалении горла специалисты советуют укреплять противовирусную защиту с помощью растительного иммуномодулятора Тонзилгона Н. Он хорошо устраняет боль в горле не только при вирусных, но и бактериальных респираторных инфекциях. Ведь постоянно принимать синтетические лекарства тоже нельзя.



В чём преимущества Тонзилгона Н?

Растительное средство Тонзилгон Н оказывает мягкое умеренное и полностью естественное воздействие на организм. Его эффект развивается постепенно, но отличается стойкостью. Лекарство на травах можно принимать с любого дня заболевания. Фитопрепарат имеет малое число противопоказаний. Побочные реакции при приеме этого растительного средства встречаются в пять раз реже, чем при использовании других медикаментов. Поэтому Тонзилгон Н безопасен и одновременно высокоэффективен.

Благодаря эфирным маслам, полисахаридам и флавоноидам Тонзилгон Н обладает противовоспалительными, обволакивающими, антимикробными и иммуномодулирующими свойствами. Препарат способствует уменьшению воспаления и боли в горле, помогает снизить количество обострений хронического тонзиллита и предупреждает развитие других осложнений при ОРВИ. При необходимости его можно сочетать с приёмом других лекарств для лечения простуды.

Тонзилгон Н разрешен к применению в педиатрической практике. Он зарекомендовал себя как эффективное средство в оздоровлении часто болеющих детей дошкольного возраста и при лечении острых респираторных заболеваний и хронических тонзиллитов у взрослых. Контроль качества растительного сырья, стандартизированный состав, эффективность и безопасность, доказанные в клинических и доклинических исследованиях, дают дополнительную уверенность в том, что лекарство действительно принесёт ощутимую пользу.



Что можно сделать самостоятельно для лечения простуды, гриппа и коронавирусной инфекции?

Например, если болит горло? Помимо полосканий, обработки антисептиками и рассасыванием обезболивающих пастилок можно и нужно применять средства, обладающие противовоспалительным действием и укрепляющие иммунитет. Именно к таким препаратам и относится Тонзилгон Н. Тонзилгон Н позволяет ускорить процесс выздоровления и предотвратить возможное развитие осложнений. Препарат выпускается в таблетках №50 и каплях по 100 мл. Открытый флакон можно хранить в течение 6 месяцев.

