Все, что нужно знать об остром тонзиллите

Острый тонзиллит – это воспаление небных миндалин, часто возникающее на фоне ОРВИ. 40% детей и 20-30% взрослых – именно столько пациентов приходят каждый день на прием к ЛОР-врачу по поводу острого тонзиллита. И если раньше таким пациентам часто назначали антибиотики, то теперь подход к лечению значительно изменился. В лечении острого тонзиллита большое внимание стало уделяться фитотерапии. О том, какие растения могут быть полезны в лечении этого заболевания, читайте в нашем материале.



Как проявляется острый тонзиллит?

Острый тонзиллит проявляется воспалением, покраснением и повреждением слизистой оболочки миндалин, которое сопровождается сильной болью в горле, затрудненным глотанием, повышением температуры тела и увеличением подчелюстных и шейных лимфоузлов. По характеру поражения слизистой оболочки горла острый тонзиллит бывает:

Катаральный,

Лакунарный,

Фолликулярный,

Пленчатый.

Недуг вызывают болезнетворные микроорганизмы. В зависимости от возбудителя острый тонзиллит бывает вирусным и бактериальным. В большинстве случаев в качестве бактериальных агентов ими выступают стафилококки, стрептококки, пневмококки, хламидии. Из вирусов самыми частыми причинами острого тонзиллита являются риновирусы, аденовирусы, энтеровирусы, вирусы Эпштейна-Барра. При вирусном происхождении болезнь в дополнение к воспалению миндалин может сопровождаться насморком, лихорадкой и чиханием.



Чем острый тонзиллит отличается от ангины?

Ангина – это воспаление лимфоидной ткани глотки, преимущественно небных миндалин. По сути, это бактериальный тонзиллит. Всех бактериальных ангин около 10%, из них стрептококковой этиологии - до 30% у детей и до 15% у взрослых.

Ангина сопровождается появлением гнойных налетов на миндалинах, увеличением лимфоузлов, повышением температуры и общей интоксикацией организма. При вирусном тонзиллите гнойные налеты на миндалинах бывают очень редко, в целов он протекает несколько легче и часто сопровождается другими респираторными симптомами, например насморком, кашлем.

Предрасполагают к развитию воспаления миндалин:

Переохлаждение;

Недавно перенесенные ОРВИ;

Воздействие аллергии, пыли и дыма;

Пониженный иммунитет и авитаминоз.

Если человек переболел ОРВИ или гриппом и его иммунитет ослаблен, выше вероятность подхватить тонзиллит или ангину.



Чем опасно острое воспаление миндалин?

Острый тонзиллит, особенно при несвоевременном лечении, может давать серьезные осложнения. Заболевание может «перерасти» в паратонзиллярный, парафарингеальный или заглоточный абсцесс, который проявляется высокой температурой, выраженной интоксикацией и сильной болью в горле, покраснением слизистой оболочки глотки и миндалин, и односторонним отеком. В этом случае лечение исключительно хирургическое. Кроме этого, острый тонзиллит стрептококковой этиологии чреват осложнениями со стороны сердца, суставов и почек. При несвоевременном лечении и ослабленном иммунитете заболевание может стать хроническим. Нередки также такие осложнения острого тонзиллита, как ларингит, трахеит, бронхит и пневмония. Чтобы избежать всех этих осложнений, необходимо вовремя диагностировать заболевание, знать его первые признаки, симптомы и лечение.



Чем и как долго лечат острый тонзиллит?

Обычно терапия острого тонзиллита проходит успешно и занимает от 7 дней до 2 недель. Лечение этого недуга всегда комплексное:

• Жаропонижающие и противовоспалительные средства (парацетамол, ибупрофен);

• Местное лечение (обработка глотки специальными спреями, рассасывание антисептических таблеток, промывание лакун миндалин);

• Антибактериальная терапия (назначается при подтвержденной стрептококковой причине заболевания);

• Препараты для укрепления местного и общего иммунитета при воспалении горла растительного происхождения (Тонзилгон® Н, производство компании «Бионорика», Германия).



Какие растительные препараты помогают при остром тонзиллите?

Хорошо зарекомендовал себя в лечении острого тонзиллита растительный препарат из Германии Тонзилгон® Н. Он содержит комплекс из экстрактов 7 лекарственных растений: корня алтея, цветков ромашки, листьев ореха, коры дуба и трав хвоща, тысячелистника, одуванчика. Почему были выбраны именно эти растения?

Полисахариды, эфирные масла и флавоноиды ромашки, алтея и одуванчика оказывают противовоспалительное действие, уменьшают отек слизистой оболочки миндалин и глотки, тем самым снижая неприятные ощущения в этой области: боль, саднение, першение. Кора дуба и листья ореха, богатые танинами, кверцитином обладают вяжущим и противовирусным действием. Трава тысячелистника обладает противовоспалительными и обволакивающими свойствами, а трава хвоща совместно с ромашкой и алтеем способствует укреплению иммунитета. В комплексе каждое растение усиливает эффекты друг друга. Это делает лекарство очень эффективным не только для лечения воспаления горла и миндалин, но и для профилактики осложнений вирусных тонзиллитов, а также при назначении в дополнение к антибиотикам при бактериальных тонзиллитах (ангинах). Включение Тонзилгона® Н в схемы лечения острого тонзиллита способствует улучшению самочувствия уже со 2-го дня лечения, отмене жаропонижающих и противовоспалительных лекарств, уменьшения боли в горле в 81,6% случаев. Кроме этого, Тонзилгон® Н хорошо переносится, имеет высокий профиль безопасности, не нарушает равновесие полезной микрофлоры. Лекарство можно применять у взрослых и детей с 2-х лет (капли) и с 6-ти лет (таблетки). О фитопрепарате Тонзилгон® Н всегда стоит помнить, если вдруг начинает болеть горло, потому что он позволяет выздороветь быстро и избежать осложнений.

