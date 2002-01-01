Боль в горле у детей с 2-х лет. Как проявляется и чем лечить?

Если у старших детей и взрослых определить боль в горле при простуде легко, то у малышей этот симптом часто скрывается под беспокойством, плачем, нарушением аппетита, снижением интереса к играм, ухудшением сна. Если вовремя не распознать, что у малыша болит горло, можно «дотянуть» до развития осложнений – отита, аденоидита или наслоения бактериальной инфекции. Кроме того, если ребенок играет с другими детьми дома или посещает детский сад, он может стать разносчиком инфекции. Разбираемся, как лечить боль в горле у детей с 2-х лет эффективно.



Почему возникает боль в горле у детей?

Боль в горле – частое проявление острых респираторных заболеваний. Этот симптом может отмечаться при фарингите, тонзиллите, тонзиллофарингите. Причиной появления болевых ощущений становится воспаление слизистой оболочки глотки. Оно обычно вирусное по происхождению, но в 20-30% случаев у детей может быть также связано с β-гемолитическим стрептококком группы А, микоплазмами или другими бактериальными возбудителями. Следует также помнить, что боль в горле может сопровождать такие детские инфекционные заболевания, как: корь, скарлатину, краснуху.



Как понять, что у ребенка 2-х лет болит горло?

Дети в возрасте с 2 до 5-ти лет болеют ОРВИ в течение года в 2-2,5 раза чаще, чем дети в возрасте 10-ти лет и старше. Высокая частота инфекций глотки и дыхательных путей у маленьких детей связана с особенностями созревания иммунной системы, высокой заразностью и большой распространенностью вирусов. Боль в глотке может сочетаться с другими проявлениями острых респираторных инфекций, такими как: насморк, кашель, повышение температуры, конъюнктивит.

При воспалении глотки дети жалуются на боль, неприятные ощущения в горле (жжение, першение, сухость, зуд), покашливание, иногда боль и дискомфорт в ушах. Дети младшего возраста пожаловаться на недомогание могут не всегда, но чуткие родители обращают внимание на беспокойное поведение, нарушение сна, ухудшение аппетита, и ищут причину этого. Стоит отметить, что порой, маленькие дети могут жаловаться, что им больно, но сказать или показать правильно где именно - чаще всего у них не получается.

Выявить воспаление глотки (фарингит) и миндалин (тонзиллит) можно, осмотрев глотку с помощью шпателя или ложки. Визуально отмечается покраснение, отек слизистой оболочки задней стенки глотки, небно-глоточных дужек и мягкого неба. Могут быть увеличены и болезненны шейные и подчелюстные лимфоузлы.



Стоит ли обращаться к врачу при боли в горле у ребенка?

Отличить вирусное воспаление от бактериального на основании только внешнего осмотра, достаточно трудно. Также самостоятельное назначение лечения боли в горле маленькому ребенку – очень ответственный и рискованный шаг. Детям 2-х летнего возраста обычно противопоказаны многие, привычные взрослым людям, медикаменты при боли в горле. Во избежание развития осложнений и затяжного течения инфекции лучше довериться специалистам.



Как облегчить боль в горле у ребенка 2-х лет?

Дети раннего возраста не умеют полоскать горло или рассасывать таблетки, поэтому им при боли в горле назначается только обильное питье и орошение глотки антисептиком. И то, детям двухлетнего возраста все аэрозоли необходимо применять с крайней осторожностью из-за вероятности развития спазма голосовой щели и отека гортани. Но просто смотреть несколько дней, как мучается ребенок, невозможно. Поэтому в комплекс лечения боли в горле оптимально включать растительные препараты, в эффективности и главное безопасности которых, вы полностью уверены, такие, как Тонзилгон® Н производства компании «Бионорика СЕ», Германия. У этого препарата есть форма выпуска в каплях для приема внутрь, которая применима у детей с 2-х лет. Лекарство помогает бороться с вирусами, снимает воспаление в горле, помогая справиться с болью, и, что немаловажно, поддерживает иммунитет ребенка в борьбе с вирусами и бактериями.



Чем отличается лечение боли в горле у более старших детей?

Детям с 6-ти лет можно давать Тонзилгон® Н как в каплях, так и в таблетках. Дополнительно применяются:

Полоскание горла антисептическими, травяными растворами (например, раствором хлорофиллипта, ротокана, морской соли, эвкалипта, календулы и др.) 3 - 4 раза в день после приема пищи.

Орошение глотки антисептическими аэрозолями по 2 - 3 дозы 2 - 4 раза в день.

Рассасывание таблеток или леденцов с антисептическим, обезболивающим, смягчающим эффектом.

При бактериальном процессе необходимо назначение системных антибиотиков.



Какими преимуществами обладает Тонзилгон® Н?

Тонзилгон® Н содержит стандартизированный набор биологически активных лекарственных растений – экстракты корня алтея, цветков ромашки, листьев грецкого ореха, коры дуба, трав хвоща, тысячелистника, одуванчика. Это означает, что при каждом приеме пациент получает строго определенную дозировку лекарственного средства с заданным эффектом. В результате приема Тонзилгона® Н быстро облегчаются неприятные симптомы простуды (першение, болезненные ощущения в горле, кашель), повышается противовирусная и противомикробная защита слизистой оболочки глотки и органов дыхания. Что важно, Тонзилгон® Н может применяться как в качестве самостоятельного препарата для лечения неосложненных ОРВИ с болью в горле, так и в составе комплексной терапии, в том числе совместно с антибиотиками. При этом сам фитопрепарат бережно относится к естественной микрофлоре организма и не нарушает микробный баланс. В ряде отечественных и зарубежных исследований доказан тот факт, что выздоровление на фоне приема Тонзилгона® Н происходит быстрее, а вероятность повторных простудных заболеваний снижается.



Как правильно принимать Тонзилгон® Н?

В острый период заболевания Тонзилгон® Н необходимо принимать 5 раз в сутки, а по мере улучшения самочувствия кратность приема препарата можно сократить до 3-х раз в день. Для достижения всех полезных эффектов лекарство рекомендуется принимать еще некоторое время после стихания боли в горле. Только так можно предупредить вероятность повторного инфицирования респираторными вирусами и укрепить иммунитет.

Лекарство действует быстро: выраженное уменьшение воспаления и боли в горле отмечается уже на 2-ой день приема.

Тонзилгон® Н в каплях назначают детям с 2-х до 5-ти лет в остром периоде заболевания по 10 капель 5-6 раз в день, после уменьшения выраженности симптомов – по 10 капель 3 раза в день; детям в возрасте с 6-ти до 11-ти лет в остром периоде заболевания по 15 капель 5-6 раз в день, после уменьшения выраженности симптомов – по 15 капель 3 раза в день; детям старше 12-ти лет и взрослым в остром периоде заболевания – по 25 капель 5-6 раз в день, после уменьшения выраженности симптомов – по 25 капель 3 раза в день. Общий курс лечения составляет 2 недели.

