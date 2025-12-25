Эффективное лечение ОРВИ у детей

Все родители знают, что простуды у ребенка, особенно младшего возраста, неизбежны. Часто дети начинают болеть, когда посещают детские коллективы – ясли, сады, школы. И, естественно, этим простудам никто не рад. Как оградить любимого ребенка от частых ОРВИ, или хотя бы сделать так, чтобы он болел реже и выздоравливал быстрее?



Как часто дети болеют ОРВИ?

ОРВИ занимают лидирующую позицию среди всех известных заболеваний органов дыхания. Подсчитано, что удельный вес ОРВИ составляет 80-90% всех инфекций, а доля ОРВИ и гриппа среди всех заболеваний у детей – не менее 70%. Дети первых 3-х лет болеют ОРВИ в течение года в 2-2,5 раза чаще, чем дети в возрасте 10 лет и старше. И тот факт, что они таким образом «тренируют» иммунитет и нарабатывают резистентность к большинству возбудителей простудных инфекций, будет слабым утешением для родителей. Тем более, что некоторые малыши нередко переносят ОРВИ многократно в течение года. Детей, подверженных частым повторным эпизодам ОРВИ в нашей стране принято относить к группе часто и длительно болеющих.



Каковы особенности течения ОРВИ у детей?

ОРВИ вызывает огромное количество вирусов. Их более 200 видов. Они вызывают до 90% всех простудных заболеваний. Зная эту информацию, становится понятно, насколько часто при лечении простуды необоснованно назначаются антибиотики. К тому же высокая частота ОРВИ у детей связана не только с обилием возбудителей простудных заболеваний, их высокой заразностью и воздушно-капельным путем передачи, но и с особенностями созревания иммунной системы ребенка. Часто выходит так, что малыш, не успевая справиться с одной простудой, «подхватывает» другую. Рецидивирующие респираторные инфекции у детей могут приводить к нарушению физического развития, образованию хронических очагов инфекции в организме, срыву адаптации и снижению эффективности работы защитных барьеров (например, слизистой оболочки верхних дыхательных путей и горла), что способствует развитию очередной простуды. Часто родителям требуется недюжинное терпение, чтобы разорвать этот «замкнутый круг».



Как долго может длиться респираторная вирусная инфекция у ребенка?

Продолжительность ОРВИ зависит от специфичности вируса-возбудителя, наличия сопутствующих заболеваний и состояния иммунитета ребенка. В среднем неосложненные ОРВИ у детей длятся от 7 до 14 дней. При наличии бактериальных осложнений заболевание может затянуться.

После ОРВИ у многих детей может развиваться астенический синдром. Он может проявляться недомоганием, снижением аппетита, нарушением сна. На фоне этого состояния легче возникают повторные ОРВИ, которые превращают заболевание в волнообразно текущий процесс без полного восстановления состояния здоровья. Поэтому важно полноценно лечить каждый эпизод ОРВИ, а для укрепления иммунитета принимать растительные иммуномодуляторы.



Как лечить ОРВИ у детей?

При повышении температуры ребенку нужен постельный режим, а при стихании симптомов ОРВИ – щадящий (домашний). В период заболевания важно наладить легко усваиваемое питание, богатое витаминами. Полезно пить морсы из плодов и ягод: шиповника, клюквы, малины, ромашковый, липовый отвары, чай с лимоном. Важно уделять внимание облегчению симптомов ОРВИ, таких как першение и боль в горле, потому что они сильно влияют на самочувствие ребенка. Единого лекарства от ОРВИ у детей нет. Для лечения ОРВИ используется ряд медикаментов:

Жаропонижающие (назначаются при температуре 38 0 С и выше. У детей рекомендованы к применению парацетамол и ибупрофен);

Противовирусные. Выбор противовирусных средств у детей ограничен из-за того, что многие побочные эффекты таких препаратов недостаточно изучены в детском возрасте;

Местные симптоматические средства (лекарства от насморка, боли в горле);

Противокашлевые и отхаркивающие средства;

Противоаллергические препараты;

Комплексные растительные препараты для поддержки иммунной системы ребенка и с противовоспалительной целью (Тонзилгон® Н, «Бионорика», Германия).

При необходимости лечения бактериальных осложнений ОРВИ назначаются антибиотики. Базисное лечение ОРВИ проводится до исчезновения симптомов. Посещение детского коллектива только после клинического выздоровления.



Что делать при первых признаках простуды у детей?

Наиболее безопасной группой средств и эффективной с первого дня ОРВИ, являются комплексные фитопрепараты, такие, как Тонзилгон® Н. Его несомненным плюсом является способность уменьшать воспаление и боль в горле, а также укреплять иммунитет и предупреждать развитие новых эпизодов ОРВИ. В серии экспериментальных работ было установлено, что биофлавоноиды Тонзилгона® Н обладают в том числе и противовирусной активностью. Его применение при простуде способствует выработке организмом собственного интерферона и активации фагоцитоза в тканях миндалин, что позволяет более эффективно бороться с респираторной инфекцией. С. В. Рязанцев с соавторами установили, что применение лекарства Тонзилгон® Н сопровождалось не только снижением заболеваемости ОРВИ у детей, но и сокращением частоты обострений хронических воспалительных заболеваний горла. Что особенно важно, авторы многочисленных исследований подтверждают высокую эффективность и хорошую переносимость Тонзилгона® Н и у детей из группы часто и длительно болеющих. Препарат помогает таким детям быстрее выздороветь и выйти из череды бесконечных простуд, налаживает иммунитет.

Тонзилгон® Н имеет полностью натуральный состав (корень алтея, трава хвоща, листья грецкого ореха, трава тысячелистника, кора дуба, трава одуванчика, цветки ромашки) и применяется в комплексном лечении ОРВИ, которые сопровождаются першением и болью в горле, затруднением глотания, кашлем. Препарат выпускается в каплях (для детей с 2-х лет и взрослых) и таблетках (для детей с 6-ти лет и взрослых).

