Лечение сильной боли в горле. Что нужно знать?

Острые респираторные вирусные заболевания, ежегодная заболеваемость которыми составляет от 3 до 7 человек на 1000 населения, как правило, сопровождаются воспалительными изменениями в глотке. Это обусловлено анатомическими и физиологическими особенностями глотки и ее биологической ролью «барьера» на пути вирусов и бактерий. Можем ли мы укрепить этот «барьер»?



Основные причины острой боли в горле.

Боль в горле – один из самых частых симптомов ОРВИ, знакомый каждому. Любой человек сталкивается с болью в горле в среднем 3-5 раз в год. Из-за воспаления горла люди часто обращаются к оториноларингологам, педиатрам, участковым терапевтам и в аптеки. Помимо барьерной функции, горло выполняет ряд других задач в организме. Через горло воздух движется в дыхательную систему, согревается, увлажняется, очищается от микробов и пыли. Глоточное лимфатическое кольцо относится к органам иммунитета. В области глотки также находится большое количество жизненно важных кровеносных сосудов и нервов. На горло постоянно влияет огромное количество разнообразных повреждающих факторов, результатом воздействия которых становится воспаление и боль. Основными ее причинами являются:

Фарингит – острое или хроническое воспаление слизистой оболочки задней стенки глотки;

Тонзиллит – острое или хроническое воспаление небных миндалин;

Ларингит – острое или хроническое воспаление гортани;

Вредные привычки (курение) или вдыхание токсических веществ;

Чрезмерная нагрузка на голосовые связки (педагоги, преподаватели, певцы).

Так как боль в горле чаще всего это сигнал о вирусной инфекции, прежде чем приобрести безрецептурные лекарственные средства для симптоматического лечения, желательно проконсультироваться с врачом, особенно, если боль в горле беспокоит на фоне высокой температуры, невозможности глотания, увеличения лимфоузлов или сопровождается гнойными налетами на миндалинах.



Как быстро и эффективно избавиться от боли в горле?

Прежде чем начать активное медикаментозное лечение боли в горле, необходимо принять дополнительные меры по облегчению своего самочувствия. Для этого следует воздерживаться от курения, даже пассивного вдыхания табачного дыма, употребления алкоголя, слишком горячей, раздражающей или острой пищи. Во время лечения нужно пить как можно больше теплой жидкости. Это может быть чай, отвар ромашки, компот. При применении местных средств нужно воздержаться от приема пищи и питья на 1-2 часа после рассасывания таблеток, леденцов и пастилок и на 3-5 минут – после обработки горла аэрозолем или спреем. Людям с сахарным диабетом следует выбирать такие лекарства, которые не содержат сахар. Если боль в горле не проходит спустя 2-3 суток с момента начала симптоматического лечения, необходимо обратиться к врачу.



Какое комплексное лечение лучше всего подобрать при острой боли в горле?

Лечебная тактика при боли в горле предполагает назначение как местных лекарственных препаратов, обладающих противовоспалительным, обезболивающим действием, так и препаратов, обладающих иммунотропным действием для поддержки организма и иммунной системы для эффективного противостояния вирусной инфекции. При необходимости в схему комплексного лечения включают антибиотики. Они назначаются только при высокой вероятности стрептококковой этиологии заболевания.

Основным способом симптоматического лечения боли в горле является местное применение антисептических, обезболивающих, противовоспалительных и растительных средств – спреев, пастилок, драже, леденцов, таблеток для рассасывания. Однако важно помнить, что аэрозоли и спреи противопоказаны у детей до 3-х лет, а лекарства для рассасывания – до 4-5 лет.

При лечении воспаления в глотке предпочтительны комплексные препараты, действие которых направлено не на местный симптом, а на его причину - вирусную инфекцию и воспалительный процесс.



Роль растительных препаратов в лечении боли в горле.

Большое значение для поддержки иммунитета, уменьшения воспаления, а с ним и боли в горле имеют комплексные препараты растительного происхождения. Они отличаются рядом положительных характеристик, таких как хорошая переносимость, практически полное отсутствие противопоказаний, «мягкое» естественное действие на иммунитет, возможность применения в домашних условиях, экономичность. Лечение лекарственными растениями, поставленное на научную основу, с применением промышленных технологий обработки компонентов, позволяют максимально сохранить их биологически активные свойства. Примером такого лекарства, произведенного согласно современной концепции фитониринга, является немецкий растительный комбинированный препарат Тонзилгон® Н.



Эффективность Тонзилгона® Н при острой боли в горле.

Тонзилгон® Н содержит в составе экстракты корней алтея лекарственного, травы хвоща полевого, листьев грецкого ореха, травы тысячелистника обыкновенного, коры дуба, травы одуванчика лекарственного, ромашки аптечной. Препарат обладает комплексным противовоспалительным, иммуномоделирующим, противоотечным и противовирусным действием. Тонзилгон® Н помогает быстро уменьшить воспаление, боль, першение в горле и кашель, а также предотвратить возникновение новых обострений заболевания. Доказано, что применение Тонзилгона® Н ускоряет процесс выздоровления и сокращает продолжительность болезни. Лекарство может использоваться и для профилактики рецидивов ОРВИ, для этого нужно продолжить применение препарата после выздоровления, уменьшив при этом кратность приема до 3-х раз в день. Тонзилгон® Н выпускается в двух формах: в виде капель для приема внутрь и в виде таблеток. Если вы хотите безопасно и надежно вылечить воспаленное горло, выбирайте Тонзилгон® Н.

