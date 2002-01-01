Правда о влиянии холода на здоровье. Основные заблуждения

Недавно мы обсуждали роль холодового фактора в тренировке иммунитета. В этом посте мы расскажем о самых распространенных заблуждениях о влиянии холода и о том, как правильно подготовиться к закаливающим процедурам, если вы или ваш ребенок переносит частые простудные заболевания. Итак, «мифы» о холоде:

1. Если тепло одеваться, то простуда обойдет стороной.

Такая «забота» никак не тренирует иммунитет. Нервы и сосуды в этом случае не «обучены» правильно реагировать на холод, и при малейшем переохлаждении возникает простуда.

2. Нельзя давать детям мороженое при заболеваниях горла.

Специалисты уверены: если есть мороженое правильно – потихоньку и не спеша, то вреда от него не будет. Некоторые врачи рекомендуют мороженое тем, кто часто страдает от простудных заболеваний, потому что оно закаляет слабое горло. После оперативного удаления аденоидных разрастаний мороженое способно уменьшить отечность, уменьшить кровотечение из ранок. Поэтому его могут «назначить» для ускорения восстановления.

3. Настоящее закаливание – это моржевание.

Обтирание снегом и купание в ледяной воде подходят только хорошо тренированным людям. Практиковать такие методы без специальной подготовки опасно для здоровья! Для того, чтобы поддержать иммунитет в тонусе, достаточно контрастного душа или обтираний водой комнатной температуры. Но и к этим процедурам нужно подойти вдумчиво и наращивать их интенсивность постепенно.

Подготовиться к закаливающим процедурам и детям, и взрослым, у которых часто болит горло, помогает фитотерапия. Современный фитопрепарат Тонзилгон® Н устраняет воспаление в горле и укрепляет иммунитет.

Благодаря выверенному составу лекарство обладает противовоспалительным (цветки ромашки, листья грецкого ореха, трава тысячелистника, трава одуванчика, кора дуба), вяжущим (листья грецкого ореха, кора дуба, трава тысячелистника), иммуномодулирующим действием (трава ромашки, корень алтея, трава хвоща).

Тонзилгон® Н помогает не только полностью восстановиться после перенесенного ОРВИ, но и предупредить развитие повторной простуды. Учитывая, что вероятность заболеть снова становиться минимальной, можно постепенно переходить к закаливающим процедурам.

Препарат обладает комплексным действием, его рекомендуется принимать курсом 2 недели.

