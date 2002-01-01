5 причин использовать Тонзилгон® Н при первых признаках респираторных заболеваний и боли в горле

Растительный препарат Тонзилгон® Н обладает противовоспалительными, иммуномодулирующими и местными обволакивающими свойствами. Опыт клинического применения препарата — более 80 лет.
Тонзилгон® Н рекомендуется применять при острых и хронических заболеваниях верхних дыхательных путей, таких как тонзиллит, фарингит и ларингит, а также для профилактики осложнений при респираторных заболеваниях и как дополнение к терапии антибиотиками при бактериальных инфекциях.
