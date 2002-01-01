5 причин использовать Тонзилгон® Н при первых признаках респираторных заболеваний и боли в горле

Tonsilgon logo ru/by

5 причин использовать Тонзилгон<sup>®</sup> Н при первых признаках респираторных заболеваний и боли в горле

  1. Поддерживает иммунитет в борьбе с вирусами и бактериями;
  2. Способствует уменьшению воспаления и боли в горле;
  3. Помогает облегчить течение и ускорить выздоровление при простуде;
  4. Предупреждает развитие осложнений при респираторных заболеваниях;
  5. Эффективно укрепляет иммунитет, защищает от новых вирусов.

Растительный препарат Тонзилгон® Н обладает противовоспалительными, иммуномодулирующими и местными обволакивающими свойствами. Опыт клинического применения препарата — более 80 лет.

Тонзилгон® Н рекомендуется применять при острых и хронических заболеваниях верхних дыхательных путей, таких как тонзиллит, фарингит и ларингит, а также для профилактики осложнений при респираторных заболеваниях и как дополнение к терапии антибиотиками при бактериальных инфекциях.

Тонзилгон® Н — для сильного иммунитета, способного противостоять вирусам и бактериям у детей и взрослых.🌱

Где купить Тонзилгон Н

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки

Bionorica logo BY

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE».

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE
    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,
    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

