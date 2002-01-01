Виды боли в горле

Боль в горле – распространенный симптом, с которым каждый сталкивался хотя бы раз в жизни. При этом болезненные ощущения доставляют не только дискомфорт, но и влияют на общее самочувствие и способствуют снижению иммунитета. Боль в горле проявляется по-разному. Это может быть:

🔺 Боль и трудности при глотании;

🔺 Осиплость голоса;

🔺 Сухой кашель;

🔺 Першение и раздражение в горле.

Причины этих проявлений тоже могут быть разными. Вот пять самых распространенных из них:

✔️ Вирусы;

✔️ Бактерии;

✔️ Грибковое поражение;

✔️ Раздражение слизистой оболочки глотки различными веществами или слишком сухим воздухом;

✔️ Аллергия.

Как мы видим, причины и симптомы боли в горле отличаются, хотя большинство случаев вызвано вирусами (в 70-95%* случаев). При этом риновирус, коронавирус и аденовирус составляют не менее 30% случаев, вирусы гриппа и парагриппа - 4% случаев, остальные случаи - другие респираторные вирусы 1. Это связано с тем, что респираторные вирусы широко распространены в природе, их более 200 видов и они постоянно мутируют. Поэтому при выборе средства лечения важно остановиться на том, которое не только устраняет неприятные симптомы, но и воздействует на вирусы и активирует иммунитет, а также предупреждает осложнения и обострения.

Для лечения острых и хронических заболеваний верхних дыхательных путей и профилактики осложнений при ОРВИ у взрослых и детей с 2-х лет может использоваться немецкий препарат Тонзилгон® Н. Это лекарственный препарат на растительной основе, который помогает поддержать иммунитет в борьбе с вирусной инфекцией, уменьшить воспаление и боль в горле, а также предотвратить появление новых обострений.

Берегите себя и здоровье своих близких!

