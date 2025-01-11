Если мы говорим про шею, то это область от ключиц до подбородка, и поэтому какие-то болевые ощущения здесь можно рассчитать, как боль в шее. Если мы говорим про боль в горле, то в понимании, скажем так, русского языка это боль, которую вы испытываете там, где вы глотаете, там, где проходит пища, это вот внутри в целом. Иногда это понятие, которое сложно отделить, уже понять, что происходит. Например, это задача лор-врача у отоларинголога. Поэтому непосредственно болью в горле чаще всего, если мы говорим про остро возникшую боль, это вирусное заболевание.

Если эта боль продолжается дольше двух недель, это уже потенциальный такой знак внимания, потому что это может быть проявлением либо хронических заболеваний, это уже хронический тонзиллит, либо хронический фарингит. Это может быть началом проявления онкологических заболеваний, к сожалению, так бывает, особенно подвержены этому курильщики. Это может быть проявлением ревматологических заболеваний, то есть не обязательно заболеваний глотки.

Это может быть проявлением достаточно нечастых состояний, например, увеличение шаровидного отростка, это косточка, которая идет от основания черепа, так называемый синдром Игла. Это может быть проявлением инородных тел, глотки, рыбьей кости, классический вариант, либо другие продукты, которые тоже могут повредить слизистую глотки, и так дальше, и так дальше, и так дальше.

Вариантов достаточно много, включая проблемы со щитовидной железой, включая проблемы с мышцами, включая проблемы, совершенно, казалось бы, не совсем связанные с локализацией в области шеи, потому что, например, при определенных ситуациях даже инфаркт может отдавать, и как бы боль это может отдавать в шею. Боль в зубах может отдавать в шею, может отдавать увеличение лимфатических узлов, связанных с инфекционными заболеваниями, и перечень достаточно большой, вот непосредственно поводом для того, чтобы разобраться в этом, и является предметом тренд ларингологии.

Для того, чтобы понять, что происходит, может понадобиться дополнительное исследование, помимо банального осмотра. Ну, во-первых, лор-врач может предложить осмотр с помощью эндоскопа, с помощью видеокамеры, это значимо облегчает жизнь непосредственно врача, когда эндоскоп водится через нос и осматривается с увеличением слизистой глотки, гортани, видимой части трахеи.

Это позволяет выявить вещи, которые сложно выявить с помощью банального осмотра. Может понадобиться пальпация слизистой языка, глотки, когда доктор в перчатке пальцем ощупывает миндалины, ощупывает куриные языка. Это очень, казалось бы, простое, но, тем не менее, очень информативная, позволяющая иногда выявить вещи, которые визуально не видны.

Иногда нужны инструментальные диагностики в виде компьютерной томографии, либо ультразвукового исследования в виде общего анализа крови, в виде исследования ревматологических маркеров крови и тому подобное. Поэтому шея — это достаточно сложный орган, где проходит много сосудов, нервов, и которые имеют тесные взаимосвязи с другими частями тела, и иногда разобраться, чтобы нужно время.