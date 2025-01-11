Мытье рук доказано уменьшает развитие заболеваний, об этом было известно еще и до ковида, и дополнительное мытье рук в детском саду уменьшает вероятность развития болезни, поэтому руки нужно мыть. Нежелательно использовать мыло с антибактериальным эффектом, то есть обычного мыла, жидкого-либо нежидкого, его уже достаточно для того, чтобы предотвратить инфекцию.

Мыть нужно, но это всем уже наболевшая истина, но тем не менее, не меньше 30 секунд. Есть специальный алгоритм обработки рук. А как, кстати, этот алгоритм разрабатывали, очень интересно. То есть, можно погуглить, найти перчатки, чернила на руке. И вот с помощью чернил смотрели, какая же все-таки последовательность движений, она позволяет полностью покрыть чернилами со всех сторон перчаток.

Поэтому вот эта последовательность мытья рук, она приветствуется. Доказано, что антисептические средства на основе спирта, они не вызывают роста устойчивости микробов вокруг, поэтому да, ими можно пользоваться, но для того, чтобы ими адекватно пользоваться, нужно иметь хорошее представление, хорошее понимание, что такое асептик, антисептик.

То есть если вы вытерли руки каким-то антисептиком и сразу после этого взяли за ручку в туалете в аэропорту, ну как бы целесообразность вот этой обработки она, конечно, резко уменьшается, но в целом это идет на пользу при условиях вспышек с заболеваниями, то есть обрабатывать руки антисептиками есть смысл, если вы находитесь в общественных местах, у вас нет возможности вымыть руки, если у вас есть возможность вымыть руки, лучше воспользоваться ей.