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Что может означать першение в горле?

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Физиологические причины:

    • Обезвоживание или перенапряжение голосовых связок
    • Дыхание через рот (из-за заложенности носа)

  • Заболевания ЛОР-органов:

    • Начало ОРВИ или хронические патологии (фарингит, тонзиллит)
    • Постназальный синдром (стекание слизи по задней стенке глотки)

  • Другие нарушения:

    • Гастроэзофагеальный рефлюкс (особенно утреннее першение)
    • Психогенные факторы (тревожные расстройства, респираторный невроз)
    • Курение (хроническое раздражение слизистой)

Першение в горле может означать, что вам нужно попить, что вам нужно сделать перерыв в разговоре, или что у вас есть какие-то другие проблемы. Это может быть началом заболевания, как продромальный период, это может быть проявлением имеющихся хронических проблем, того же хронического фарингита, хронического тонзиллита. Это может быть проявлением психогенных расстройств, то есть депрессии с тревогой, генерализованного тревожного расстройства, тогда вот этот тик иногда бывает, как навязчивый в состоянии у детей, так называемый респираторный невроз, как раньше это называлось.

Это может быть проявлением проблем желудочно-кишечного тракта в виде заброса содержимого из желудка вверх, особенно если по утрам. И одно из самых частых проявлений, которое почему-то не всегда понятно, хотя очень логично, это проявление хронического фарингита курильщика. И, извините, если человек курит, то ожидать, что у него не будет першения в горле по прошествии определенного количества лет, это как бы даже так интересно.

Одним из моментов, которые может оказывать влияние на першение в горле, это дыхание через рот. Если человек дышит почему-то носом плохо, причин здесь может быть достаточно много, то воздух холодный или не обязательно холодный раздражает горло, вызывает его сухость, соответственно, это требует вот таких покашливаний, ощущения возникают в виде першения, это может быть поводом опять-таки для разговора уже непосредственно о состоянии носа, носоглотки.

Один из моментов, который может вызывать першение, это стекание слизи, стекание патологического секрета из задних отделов носа непосредственно по горлу, тоже может возникать при этом такое состояние, которое характеризуется как першение в горле.

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