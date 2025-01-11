Горло можно полоскать соленой водой, горло можно полоскать, если нет аллергии, теми же лекарственными растениями, горло можно полоскать теми же готовыми лекарственными препаратами. Нужно помнить, что, к сожалению, тот же самый фурацилин, который раньше очень широко использовался, это антибактериальный препарат, то есть он не действует на вирусы, а вирусы в 70% случаев как раз-таки являются причиной развития острых респираторных заболеваний, в том числе, которые сопровождаются боли в горле.

Для некоторых заболеваний, таких как ангина, основное лечение — это антибактериальная терапия 10 дней не меньше. И постилки, и спреи, и полоска не носят лишь вспомогательный характер для облегчения симптомов. Нельзя полоскать горло раздражающими растворами. Поэтому растворы, которые вызывают дискомфорт, которые вызывают усиление боли, они не должны использоваться, это точно не принесет пользы. И нужно помнить о том, что полоскание, в первую очередь, симптоматическая терапия.

Вам должно быть лучше после полоскания. Вот вы прополоскали горло, и вам на какое-то время легче. Но, к сожалению, это не основа безвариантная, что только полоски, ничего больше не поможет для лечения.