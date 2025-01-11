Что нельзя делать во время ОРВИ?

Во время простуды нежелательно какие-то эксперименты на собой производить. Что я имею в виду? Если есть проблемы с голосом, если есть проблемы с кашлем, это точно повод отложить поход в вокальную студию, где вы там начинаете учиться петь. Это точно повод отложить какие-то экстремальные виды активности. Например, прыжки с парашюта, потому что могут быть проблемы с ухом.

Это точно повод уменьшить занятия в тренажерном зале на этот период времени, потому что можно просто себе навредить. Поэтому нежелательно заниматься какими-то экстремальными видами спорта, нежелательно проводить какие-то сборища, потому что вы просто можете заразить других членов семьи, если это какой-то домашний праздник, либо коллег, если это корпоратив, нежелательно злоупотреблять алкоголем, нежелательно курить в это время.

Вот то, что делать не стоит. Самостоятельно не стоит греть нос, потому что, к сожалению, иногда это может пойти на пользу, иногда это может пойти во вред, и нежелательно использовать какие-то препараты, домашнее приготовление, которое вводится в нос тоже самое. К сожалению, одно время было популярно использование каштанов, листьев фикуса, чего только народ себе в нос не засовывал.

Вот это я бы не советовал делать ни при каких условиях. В остальном, что вы можете себе позволить, это обильное питьё, это те же прогулки и это спокойный режим с достаточным количеством сна и жидкости.