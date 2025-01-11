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Что означает диагноз фарингит?

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Фарингит – воспаление слизистой глотки
  • Тонзиллит – воспаление миндалин
  • Тонзиллофарингит – современный термин для обозначения сочетанного воспаления
    Причины разнообразны:
  • Вирусные, бактериальные и грибковые инфекции
  • Хронические заболевания
  • Побочные эффекты лекарственной терапии

Различные формы воспаления требуют дифференцированного подхода к лечению.

Диагноз фарингит обозначает воспаление слизистой глотки. Есть тонзиллит — это воспаление слизистой миндалины, есть фарингит — это воспаление слизистой глотки. И здесь на сегодняшний момент более используемый в мире термин фарега — тонзиллит, тонзилофарингит. То есть, когда всё в горле воспаляется по какой-то причине.
Они есть острые, они есть хронические, и причин достаточно много, начиная от банальных вирусов, микробов, грибков, и заканчивая хроническими заболеваниями, проявлением других проблем или, например, проявлением побочных эффектов, применяемых на постоянной основе лекарственных препаратов.

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