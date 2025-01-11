Что означает диагноз фарингит?

Диагноз фарингит обозначает воспаление слизистой глотки. Есть тонзиллит — это воспаление слизистой миндалины, есть фарингит — это воспаление слизистой глотки. И здесь на сегодняшний момент более используемый в мире термин фарега — тонзиллит, тонзилофарингит. То есть, когда всё в горле воспаляется по какой-то причине.

Они есть острые, они есть хронические, и причин достаточно много, начиная от банальных вирусов, микробов, грибков, и заканчивая хроническими заболеваниями, проявлением других проблем или, например, проявлением побочных эффектов, применяемых на постоянной основе лекарственных препаратов.