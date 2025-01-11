Все инфекционные заболевания, они развиваются по определенному сценарию. После попадания вируса в организм, он должен закрепиться, он должен размножиться, а вирус размножается внутри клеток, не на поверхности, там, где-то плавает, а именно внедряется в нас с вами очень глубоко. И до начала первых симптомов проходит какое-то время. Это время называется инкубационный период, когда уже идет развитие заболевания, когда уже, так сказать, вирус преодолел иммунный барьер, но еще нет никаких проявлений.

Вот этот инкубационный период, он зависит от того, какой именно вирус или микроб вызвали проблему, и может составлять от нескольких часов до нескольких недель, а при определенных заболеваниях несколько месяцев и лет даже. Человек уже болен, он может выделять, распространять, заражать, получается, этим вирусами окружающих, но никаких симптомов еще нет. К сожалению, это то, что способствует широкому распространению ОРЗ, широкому распространению риновирусов в мире.

Пришел ребенок в класс, внешне он здоров, к концу учебного дня у него там потекло из носа, глаза красные, он там чихает, сморкается, ну и даже если это все началось уже дома, всем понятно уже интуитивно, что это именно от этого произошло заражение всего класса там или его половины. Он уже был не здоров на момент прихода в школу. Вот что такое инкубационный период