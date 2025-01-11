Следующий этап развития вирусных инфекций — это начало неспецифических проявлений, то есть ломота в теле, жар какой-то, ощущение нездоровья. Вот это вот неспецифические проявления, это называется продромальный период. И потом уже могут начинаться какие-то специфические проявления, там, не знаю, сыпь для определенных заболеваний, либо изменения в горле для других, либо третье изменение, которое мы уже можем сказать, что там тот или иной вирус, например, ветрянка, та же самая.

А если у ребенка поднялась температура, ему плохо и как бы он не хочет есть свою любимую еду, либо играть в игрушки, понятно, что он чем-то заболел, но вот этот период, пока не начнутся специфические проявления, там те же высыпания при ветрянке, вот этот продромальный период называется. Все же понятно, что происходит, но еще не до конца понятно, что именно. Он может занимать некоторое время, от нескольких часов до нескольких дней.

Обычно в течение суток заканчивается для вирусной инфекции. Он может занимать некоторое время, от нескольких часов до нескольких дней. Обычно в течение суток заканчивается для вирусной инфекции. Он может занимать некоторое время, от нескольких часов до нескольких дней. Обычно в течение суток заканчивается для вирусной инфекции. Обычно в течение суток заканчивается для вирусной инфекции.