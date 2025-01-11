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Что значит сухость в горле?

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Субъективное ощущение – недостаточное увлажнение слизистой
  • Ревматологические причины – например, синдром Шегрена
  • Гастроэнтерологические факторы – проблемы с ЖКТ
  • Побочное действие лекарств – многие препараты вызывают сухость
  • Нарушение носового дыхания – приводит к пересыханию слизистой

Для точной диагностики причины необходима консультация специалиста.

Сухость в горле означает уменьшение, субъективное уменьшение количества слюны, желания смочить это горло. Это может быть проявлением хронических ревматологических заболеваний, так как болит Шигрена, например, когда уменьшается в выработка количество слюны. Это может быть проявлением гастроэнтерологических проблем, это может быть побочным эффектом многих лекарственных препаратов, это может быть проявлением затруднения дыхания через нос с пересушиванием слизистой глотки и других-других проблем, поэтому непосредственно о том, что послужило причиной, но опять-таки стоит обсуждать на приеме врача.

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