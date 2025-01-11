Если мы говорим про любую активность, на сегодняшний момент с позиции доказательной медицины доказано, что регулярные физические упражнения предупреждают развитие рецидивирующих респираторных инфекций. Поэтому любая активность, она приветствуется. Если говорить непосредственно активно, бассейн, каток, теннис, еще что-то, ну, непосредственно для заболевания уха, горла, носа, преимущественно таким выбором очень неплохим, на мой взгляд, является именно каток.

Это физическая нагрузка в условиях прохладного воздуха, то есть это как раз таки плюс.

Бассейн в этом плане не идет ни в плюс, ни в минус, за исключением каких-то рецидивирующих либо хронических проблем с ухом, причем проблемы могут быть разные. Там могут быть, ну по сути, уже профессиональные заболевания. Отдельно стоит профессиональный спорт, потому что, если мы говорим про синхронное плавание, когда ребенок 8 часов в день по 2 тренировки в день, по 4 часа каждая, плавая под водой с зажимом на носу, нос не дышит, конечно, что тут можно ожидать от этого носа. Поэтому, непосредственно, если вы ходите в бассейн, либо хотите туда ходить, пожалуйста, нет проблем.

Не нужно заранее идти к лор-врачу, чтобы проверять справку, если у вас изначально не было каких-то проблем. Занимайтесь любой активностью. То, что разрешено законом, то идет на пользу.