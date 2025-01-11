На сегодняшний момент нам живет чуть проще, чем несколько лет назад, потому что в 2020 году вышел очень большой согласительный документ мировой под названием ЭПОС-2020, в котором, в том числе, рассмотрены лекарственные препараты либо их комбинации в отношении тех же самых вирусных риносинуситов, то есть, по сути, простуды то же самое.

И вот именно с позиции вот этого документа, где не используются торговые наименования, где нет, насколько это возможно, заинтересованности фармацевтических компаний, мы можем делать какие-то выводы. Документ международный, там сотни авторов исследований анализировались, принимались во внимание, и не все подряд туда может попасть. Вот у нас есть несколько вариантов действия на ОРЗ, на острый вирусный риносинусит.

К сожалению, нет эффективности, доказанной эхинацеи. Есть препараты, которые доказали свою эффективность. Если мы говорим про лекарственные препараты, которые можно использовать в начале простуды, это комплексы растительных препаратов. У нас они есть в стране, в том числе, которые могут использоваться в начале.

Это комбинированный препарат, состоящий из нескольких выжимок нескольких экстрактов лекарственных растений, которые позволяют воздействовать комплексом по сути на основные проявления, на основные причины возникновения ОРЗ, в том числе улучшить работу иммунного ответа в виде более лучшей, более качественной борьбы против всех же самых вирусов. Они есть и у нас, и есть и для детей, есть для взрослых. К счастью, в этом плане мы не обделены в сравнении с другими странами.