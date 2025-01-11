Tonsilgon logo ru/byTonsilgon logo ru/by

Как в домашних условиях избавиться от боли в горле?

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Экстренные меры
    • Прием противовоспалительных (парацетамол, ибупрофен) для временного облегчения
    • Использование спреев или пастилок с анестетиком

  • Важно
    • Сильная боль – повод срочно обратиться к врачу (ЛОРу, терапевту или педиатру)
    • Лечение должно воздействовать на причину заболевания, а не только снимать симптомы

  • Эффективная терапия
    • Препараты, сокращающие продолжительность болезни
    • Средства, направленные на устранение причины воспаления

Помните – временное облегчение не заменяет полноценного лечения.

В домашних условиях избавиться от боли в горле можно, приняв противовоспалительный препарат внутрь, тот же самый парацетамол или ибупрофен, то есть если сильная выраженная боль для того, чтобы дотерпеть до врача, ещё что-то, но, если боль в горле требует приёма противовоспалительного внутрь, это точно повод для того, чтобы это горло показать лор-врачу либо педиатру, либо терапевту. Второй момент — это спреи либо постилки с содержанием обезболивающего.

А в-третьих, это уже непосредственно лечение — это те же самые препараты, которые используются внутрь для облегчения и, самое главное, уменьшения продолжительности заболевания. Мы действуем непосредственно на саму болезнь, на ее причину, а не убираем только симптомы.

Где купить Тонзилгон Н

logo 103.by

103.by

Найти аптеку
logo tabletka by

tabletka.by

Найти аптеку

Читайте также

Loading...
Loading...
Loading...