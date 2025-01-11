Как в домашних условиях избавиться от боли в горле?

В домашних условиях избавиться от боли в горле можно, приняв противовоспалительный препарат внутрь, тот же самый парацетамол или ибупрофен, то есть если сильная выраженная боль для того, чтобы дотерпеть до врача, ещё что-то, но, если боль в горле требует приёма противовоспалительного внутрь, это точно повод для того, чтобы это горло показать лор-врачу либо педиатру, либо терапевту. Второй момент — это спреи либо постилки с содержанием обезболивающего.

А в-третьих, это уже непосредственно лечение — это те же самые препараты, которые используются внутрь для облегчения и, самое главное, уменьшения продолжительности заболевания. Мы действуем непосредственно на саму болезнь, на ее причину, а не убираем только симптомы.