Если говорить о том, какая трава помогает от першения в горле, то здесь опять-таки всё зависит от диагноза. Вариантов достаточно много. Если мы говорим про местную какую-то терапию в виде таблет красавцами, то именно с запросом «трава какая помогает?» классический пример — это тот же шалфей. Хотя достаточно много вариантов. Если мы говорим про лекарственный препарат, которые применяются внутрь, то плющ нельзя назвать травой, орех тоже нельзя назвать травой, а одуванчик в какой-то степени можно назвать травой.

Поэтому, смотря на то, что вкладывается в это понятие, есть лекарственные препараты с комплексным действием, с выверенным и специально разработанным составом, который позволяет влиять на проблемы, которые приводят к першению, боли в горле.