Что лучше пить? Пить лучше всего воду. Это самый полезный напиток на сегодняшний момент, который можно говорить. Не стоит использовать газированные, особенно сладкие напитки по нескольким причинам. Во-первых, глюкоза, которая не всегда полезна, сказывается. Во-вторых, сам себе газ, который в избытке газированных напитков содержится, он способствует развитию либо провоцирует рефлюкс, это заброс содержимого желудка вверх, или этот рефлюкс может провоцировать хронические заболевания глотки, хронические заболевания носа.

Есть такие исследования, их немало. Не стоит злоупотреблять алкоголем, к сожалению, как не банально это звучит, но многие забывают, что и пиво — это тоже алкоголь, причём ещё и газированный. Не стоит злоупотреблять очень горячими напитками. Есть исследования, что в определенных странах, в определенных районах, где есть традиция употребления очень горячих напитков в пищу, может это вызывать онкологическое заболевание пищеводы.

Что значит очень горячие? Вы можете держать в руке, не за ручку, а непосредственно за сам стакан напиток, и при этом не испытывать дискомфорта в виде температуры какой-то неприятной. Вот это уже более-менее конкретная температура, которая не должна вызывать каких-то проблем. Не стоит использовать какие-то экстремальные напитки с каким-то непонятным сочетанием.

То есть не ставьте над собой эксперименты просто потому, что это модно. И некоторые моменты, они, как ни странно, даже не рекомендуется к применению у детей. Например, коктейльные вишенки вот эти вот, которые вот красивенькие такие, которые никогда не портятся и в коктейльчик добавляются. Если внимательно почитать упаковку, то написано с 18 лет, то есть препарат, который используется для стабилизации вот этой вишни, что она не портилась, они не разрешены у детей.

Часть красителей опять-таки не рекомендована у детей до 18−19 лет. Например, есть красивый краситель такого красивого зелёного цвета, который используется в одном из прохладительных напитков, и производитель официально пишет о прохладительном напитке, что не стоит использовать этот напиток у детей, потому что он может влиять на нервную систему.

Поэтому внимательно читайте инструкцию к термосам напитком. То же самое относится к энергетикам, то же самое к остальному. Есть отрицательные новости про напитки с содержанием, к сожалению, заменителей сахара. То есть исследования по конкретным, по отдельным заменителям сахара, не по всем, что они могут способствовать увеличению онкологических заболеваний.

Я думаю, что вот эти исследования, которые совсем свежие, они повлияют на замену вот этих самых заменителей сахара, то есть вместо тех, которые используются, которые доказали свой канцерогенный эффект, будут применяться другие заменители сахара без такого эффекта, но вот это буквально относительно свежие данные. Есть положительные данные про кофе, то есть разумное потребление кофе. Разговор идёт, конечно, не о растворимом кофе, а о варёном кофе, молотом кофе. Значимо положительно влияет на многие функции, в том числе на развитие фиброза печени и так дальше.

Поэтому, в целом, приветствуется. Я уже не говорю про пользу зелёного чая и других относительно натуральных и безопасных продуктов.