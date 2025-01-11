Врач-оториноларинголог занимается лечением уха, горла и носа. Это немаловажные органы чувства. Это обоняние, это слуха, это равновесие. И поэтому, на самом деле, достаточно много заболеваний могут проявляться с каких-то симптомов, которые протекают в носу. И далеко ходить не надо. Те же проблемы со щитовидной железой, они могут отражаться в виде заложенности носа, либо гормональные изменения у женщин во время менопаузы, либо во время начала месячных, либо во время беременности тоже могут приводить к заложенности носа.

Сюда же относятся нарушения обоняния при неврологических заболеваниях. Например, при начале болезни Паркинсона может снижаться обоняние, что может быть одним из, в какой-то степени, первых признаков. Это, если мы говорим про проявления со стороны уха, горла и носа каких-то общих заболеваний.

То же самое можно и сказать в обратном порядке, например, всем известный хронический тонзиллит, достаточно распространенная проблема в Республике Беларусь, может вызывать проблемы определенные, не все подряд с сердцем, определенные проблемы с почками, с суставами, это общеизвестный факт, и терапевты, и кардиологи, конечно, об этом помнят, и своевременно обычно при определенных историях отправляются таких пациентов на консультацию к лоро-врачу. Поэтому связь общая, нужно понимать, что это не как, знаете как, есть орган, есть специалист, который занимается этим.

Все это встроено в общую систему, в общую систему организма, которая, если работает хорошо, то и нет проблем. А если что-то ломается, то, к сожалению, не всегда можно изначально сразу интуитивно понять, что послужило причиной. Поэтому основные посылы какие? Нет изолированных заболеваний. Если есть какая-то проблема, она очень часто бывает взаимно перекручена.

А если брать отдельно тоже головокружение, про которое можно говорить достаточно долго, потому что неврология занимается проблемами внутреннего уха. Ухо — это лор-врач. Вот внутреннее ухо, оно помимо того, что мы воспринимаем с помощью него звук, то есть слух, это еще и орган равновесия. И как раз-таки на этот орган равновесия может влиять очень многое. Классический пример, тот же алкоголь. Казалось бы, человек выпивает алкоголь, и потом у него кружится голова, причем потому, что нарушается плотность жидкости внутреннего уха.

Это вот такая вот интересная история. Поэтому очень большие связи и достаточно много с чем. Наиболее тесно связаны, конечно, мы с неврологами и со стоматологами, потому что голова, в голове находится и ухо, и горло, и нос.

И стоматологи, потому что наши верхнечелюстные гайморовы пазухи, для нас как бы дно этой пазухи — это пол, для стоматологов — потолок, потому что зубы как раз-таки, они могут входить корнями в верхнечелюстную пазуху, соответственно, быть причиной каких-то хронических синуситов и так дальше. Поэтому вполне себе можно на приеме у отоларинголога, придя с одной проблемой, получить рекомендации, обратиться к эндокринологу, обратиться к тому же гастроэнтерологу, потому что тот же заброс содержимого из желудка вверх, рефлюкс гастроцефагиальным может влиять на хронический фарингит, тонзиллит.

Либо к психотерапевту, что тоже нередкая ситуация, потому что тревога, депрессия с тревогой, тревожные расстройства могут приводить к возникновению определенных симптомов в области уха, горла и носа.