Каким должно быть правильное лечение боли в горле?

Правильное лечение боли в горле зависит от того, какой диагноз у человека, потому что всё лечение, оно строится на понимании, а что, собственно говоря, мы лечим. Поэтому, конечно, лечение при синдроме Стила у взрослых, есть такое ревматологическое проявление, при сифилисе глотки и при ОРЗ, либо при обострении хронического тонзиллита, оно будет совершенно разным у всех. Поэтому нельзя ответить на этот вопрос. Это отдельная область утренней ларингологии, достаточно большая, по сути, треть специальности.

И ответ будет зависеть от того, а какой изначальный диагноз, который проявляется болью в горле.