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Каким должно быть правильное лечение боли в горле?

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Диагноз – основа терапии – подход кардинально отличается при:
    • ОРЗ и обострении хронического тонзиллита
    • Ревматологических патологиях (синдром Стилла)
    • Специфических инфекциях (сифилис глотки)

  • Важные моменты
    • Требуется точная диагностика причины
    • Самолечение может быть опасным
    • Терапия составляет значительную часть ЛОР-практики

Эффективное лечение начинается с профессиональной диагностики.

Правильное лечение боли в горле зависит от того, какой диагноз у человека, потому что всё лечение, оно строится на понимании, а что, собственно говоря, мы лечим. Поэтому, конечно, лечение при синдроме Стила у взрослых, есть такое ревматологическое проявление, при сифилисе глотки и при ОРЗ, либо при обострении хронического тонзиллита, оно будет совершенно разным у всех. Поэтому нельзя ответить на этот вопрос. Это отдельная область утренней ларингологии, достаточно большая, по сути, треть специальности.
И ответ будет зависеть от того, а какой изначальный диагноз, который проявляется болью в горле.

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