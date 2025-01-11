Каким должно быть правильное лечение боли в горле?

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Диагноз – основа терапии – подход кардинально отличается при:
• ОРЗ и обострении хронического тонзиллита
• Ревматологических патологиях (синдром Стилла)
• Специфических инфекциях (сифилис глотки)
Важные моменты
• Требуется точная диагностика причины
• Самолечение может быть опасным
• Терапия составляет значительную часть ЛОР-практики
Эффективное лечение начинается с профессиональной диагностики.
Правильное лечение боли в горле зависит от того, какой диагноз у человека, потому что всё лечение, оно строится на понимании, а что, собственно говоря, мы лечим. Поэтому, конечно, лечение при синдроме Стила у взрослых, есть такое ревматологическое проявление, при сифилисе глотки и при ОРЗ, либо при обострении хронического тонзиллита, оно будет совершенно разным у всех. Поэтому нельзя ответить на этот вопрос. Это отдельная область утренней ларингологии, достаточно большая, по сути, треть специальности.
И ответ будет зависеть от того, а какой изначальный диагноз, который проявляется болью в горле.