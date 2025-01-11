Маска, как и многие другие вещи, уменьшает вероятность развития заболевания в популяции, то есть в городе, в организации и так дальше. Не нужно возлагать на маску надежды, там какой-то вот иллюзия, такая бронежилета, что я в маске, значит, я не заболею. Это в основном защита, в первую очередь, конечно, окружающих от вас. То есть если вы выделяете вирус, а ведь мы в инкубационном периоде, например, можете выделять вирус, даже не зная об этом.

Нельзя сказать я здоров или там я привит, поэтому вот я точно не болею, поэтому не буду носить маску. Нет, после прививки от того же гриппа, от того же ковида, вы можете переносить как бы заболевание в легкой форме и даже не зная об этом, соответственно, быть источником болезни, но заражать при этом окружающих. Поэтому маска хорошо в сезон подъема заболеваемости, особенно если вы чувствуете себя нездоровым.

Если вы вынуждены во время болезни пойти в в магазин пойти, выйти на работу, выйти в люди, оденьте маску одноразовую. Это поможет избежать в какой-то степени всплеска заболеваемости вокруг вас.