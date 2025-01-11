Может ли болеть горло из-за пробок в миндалинах?

Пробки в миндалинах — это один из признаков хронического тонзиллита. Не основной, даже не самый главный, но при наличии хронического тонзиллита могут образовываться пробки. И сам факт их наличия не всегда требует какого-то лечения. Мы можем принимать это внимание, иногда что-то с этим делать, но это не значит, что, если есть пробки, значит, должно быть обязательно на какое-то лечение. Поэтому непосредственно сам тонзиллит может быть, конечно, причиной боли в горле, достаточно частая причина.

Сама пробка, как факт боли, тоже может провоцировать дискомфорт, боль в горле, но не обязательно. То есть не всегда наличие пробок равно боли в горле, не всегда боль в горле равно наличию пробок.