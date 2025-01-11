Домашние средства не совсем способны заменить стандартизированные препараты точно так же, как как ни крути, но самодельная наливка, она не совсем будет соответствовать известному бренду ликера, допустим, и так дальше. Можно сделать что-то подобное, но всегда будет элемент везения либо невезения. Всегда будет элемент передозировки какого-то компонента, либо, что чаще всего не совсем правильные дозировки. Во-первых, достаточно непросто даже профессионалам определять вид лекарственного растения.

Во-вторых, к сожалению, но в современных условиях гарантировать, что вот это растение не выросло где-то рядом там со сточной канавой, либо с водами, даже если вы его сами собирали, не всегда возможно. В-третьих, невозможно на момент добиться в домашних условиях более-менее конкретной концентрации лекарственного вещества.

Понятно, что можно заварить малину, мы получим в какой-то мере салицилат, который там содержится, и это пойдет в плюс, но сравнивать между собой лекарственный препарат, который сделан с помощью современных технологий, с тем, что сделано дома, ну не совсем корректно.