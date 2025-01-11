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Домашние рецепты могут дополнять, но не заменять профессиональное лечение.
Домашние средства не совсем способны заменить стандартизированные препараты точно так же, как как ни крути, но самодельная наливка, она не совсем будет соответствовать известному бренду ликера, допустим, и так дальше. Можно сделать что-то подобное, но всегда будет элемент везения либо невезения. Всегда будет элемент передозировки какого-то компонента, либо, что чаще всего не совсем правильные дозировки. Во-первых, достаточно непросто даже профессионалам определять вид лекарственного растения.
Во-вторых, к сожалению, но в современных условиях гарантировать, что вот это растение не выросло где-то рядом там со сточной канавой, либо с водами, даже если вы его сами собирали, не всегда возможно. В-третьих, невозможно на момент добиться в домашних условиях более-менее конкретной концентрации лекарственного вещества.
Понятно, что можно заварить малину, мы получим в какой-то мере салицилат, который там содержится, и это пойдет в плюс, но сравнивать между собой лекарственный препарат, который сделан с помощью современных технологий, с тем, что сделано дома, ну не совсем корректно.