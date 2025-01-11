Непосредственно промороженное при боли в горле зависит тактика вот того, в какой стране вы находитесь на сегодняшний момент. Во Франции, в Штатах считается, что и в принципе, как по мне, так считается достаточно обоснованно, что холод способствует уменьшению боли. Вот точно так же, если повредил там хоккеист плечо, ему сразу шлеп на плечо лед. Вот здесь та же самая история с горлом.

Мы используем этот подход после операций у детей и у взрослых. После удаления миндалин, после тонзилэктомии у детей рекомендуется мороженое, рекомендуется холод, потому что заморозка, в прямом смысле этого слова, облегчает симптомы. Лечебного эффекта, к сожалению, никакого нет.

Можно ли это делать? В Беларусь это не принято, вот давайте называть вещи со именами, поэтому вы можете попробовать для себя это, но вряд ли вы услышите эту рекомендацию от врача просто потому, что таковы наши традиции, обряды и верования.