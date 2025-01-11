Есть исследования, которые показывают, что комплексные порошки с парацетамолом, с антигистаминными препаратами у взрослых могут оказывать положительный эффект при использовании в первые 2 суток от начала ЭВРЗ, от начала заболевания. Поэтому, да, их можно применять с пониманием, что это не столько и не только лечение, сколько облегчение симптомов, но, к сожалению, это наша жизнь, мы вынуждены ходить иногда на работу, иногда мы вынуждены выходить в люди даже в не полного здоровья.

Поэтому можно использовать, но следует помнить несколько вещей. Во-первых, то, что есть противопоказания, в том числе глаукома при определенных комплексных препаратах, в том числе это проблемы с сердечно-сосудистой системой. Во-вторых, длительность должна быть ограничена двумя-тремя днями. В-третьих, не стоит использовать сразу много препаратов. Что я имею входит в состав комплексных препаратов, в том числе сосудосуживающие, которые иногда пьются внутрь, как в порошках, иногда брызгаются в нос.

Использование одного плюс второго может дать передозировку. Стоит этого избегать. Входит в состав тот же самый парацетамолом, который, да, имеет достаточно большой варианты по количеству использования, но тоже можно превысить суточную дозировку. Входит в состав антигистаминные препараты, которые могут взаимодействовать с теми антигистаминными, которые человек принимает по поводу аллергического ринита, например, и может вызывать тоже побочные эффекты. То есть нужно помнить, что это не просто водички попил, пошёл, это лекарственные препараты.

Есть лекарственные препараты комплексные, которые во некоторых сторонах разрешены у подростков, у детей. В Беларуси таких препаратов нет, и не стоит использовать у детей самостоятельно. Вот про что стоит помнить.