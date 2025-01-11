Можно ли вылечить горло за один день?

Если боль в горле проходит за один день, скорее всего, вашей заслуги и моей в этом не будет, потому что непосредственно это закономерность течения воспалительного процесса. Исключение — это обострение небольших хронического тонзиллита, когда, ну да, вот промыли пробки горла, перестало болеть, это удаление народного тела, а дальше все это элемент везения. Стало лучше, вот хорошо. Но если уже мы говорим про острые респираторные заболевания, к сожалению, он имеет свою стадийность.

Поэтому может быть лучше на следующий день, но это не значит, что там полностью все здорово и полностью поправилось. Лучше соблюдать еще щадящий режим, щадящую диету на протяжении 2−3 дней.