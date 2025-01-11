Tonsilgon logo ru/byTonsilgon logo ru/by

Как Вы относитесь к комплексным стандартизированным фитопрепаратам в лечении

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Стандартизированные комплексные средства – доказанная эффективность при риносинуситах
  • Многокомпонентные составы для лечения боли в горле:
  • Содержат тысячелистник, орех, дуб, тимьян, плющ
  • Обладают двойным действием:
    • Снимают симптомы
    • Усиливают местный иммунитет (активируют фагоцитоз)
  • Универсальный подход – работают при различных инфекционных возбудителях
  • Ускорение выздоровления – клинически подтвержденный эффект

Современные фитокомплексы сочетают симптоматическое и патогенетическое действие.

Нельзя сравнивать между собой все фитопрепараты точно так же, как нельзя сравнивать между собой все химические препараты, либо препараты, сделанные в какой-то стране конкретной. Это совершенно вещи, которые просто дают нам понимание для удобства классификации, наверное, можно так сказать. Существует достаточно много вариантов, и на самом деле здесь есть препараты, которые достаточно эффективны, есть препараты, которые эффективны в отношении риносинусита, о том, о чем мы говорили в рамках международных согласительных документов. Комплексные препараты со стандартизированным, то есть с контролируемым содержанием тех или иных веществ. Есть у нас препараты для лечения проблем, которые начинаются с болей в глотке.

Это комплексные препараты в скотах, в которые входит тысячелистник, орех, дуб, тимьян, плющ и так дальше, которые позволяют и облегчить симптомы, и самое главное — усилить факторы иммунитета, то есть усилить фагоцитоз, способствовать его завершению. И этим самым, вне зависимости от того, какой именно инфекционный агент послужил причиной заболевания, приблизить выздоровление, максимально быстро, поэтому я отношусь к ним положительно.

Где купить Тонзилгон Н

logo 103.by

103.by

Найти аптеку
logo tabletka by

tabletka.by

Найти аптеку

Читайте также

Loading...
Loading...
Loading...