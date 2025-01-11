Нельзя сравнивать между собой все фитопрепараты точно так же, как нельзя сравнивать между собой все химические препараты, либо препараты, сделанные в какой-то стране конкретной. Это совершенно вещи, которые просто дают нам понимание для удобства классификации, наверное, можно так сказать. Существует достаточно много вариантов, и на самом деле здесь есть препараты, которые достаточно эффективны, есть препараты, которые эффективны в отношении риносинусита, о том, о чем мы говорили в рамках международных согласительных документов. Комплексные препараты со стандартизированным, то есть с контролируемым содержанием тех или иных веществ. Есть у нас препараты для лечения проблем, которые начинаются с болей в глотке.

Это комплексные препараты в скотах, в которые входит тысячелистник, орех, дуб, тимьян, плющ и так дальше, которые позволяют и облегчить симптомы, и самое главное — усилить факторы иммунитета, то есть усилить фагоцитоз, способствовать его завершению. И этим самым, вне зависимости от того, какой именно инфекционный агент послужил причиной заболевания, приблизить выздоровление, максимально быстро, поэтому я отношусь к ним положительно.