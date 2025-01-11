Чешется горло изнутри? Почему, что делать?

Причины зуда в горле могут быть различное состояние, может быть проявлением хронического тонзиллита либо хронического фарингита чаще всего. И вот тот же самый перечень причин, который обсуждается при обсуждении других симптомов со стороны горла. То же самое першение и так дальше чешется. Поэтому непосредственно назвать какую-то одну причину очень сложно. Обычно это варианты, которые могут вызывать симптомы, могут не вызывать.

Надо смотреть, возможно, с помощью телеэндоскопии, которые могут вызывать симптомы, могут не вызывать.