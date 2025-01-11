Любое заболевание, вирусное заболевание, а ОРЗ, ОРВИ — это вирусное заболевание, это не только конкретный вот вирус и все, это взаимодействие организма человека с конкретным возбудителем в данной ситуации вируса. И плюс еще третий фактор. Что это значит? Это значит, что ребенок возрасте до года, взрослый, 40-летний мужчина и престарелая фрау Густавсон, 98 лет, с кислородным баллоном на колесиках за собой и с бронхиальной астмой, они будут болеть совершенно по-разному.

И если для взрослого человека, который не обременен каким-то багажом хронических инфекций, ну заболел-заболел, основной это потери временные и финансовые, то для маленького ребенка либо для пожилого человека, например, после операции на сердце, недавно перенесен, это даже обычная простуда, она может в итоге оказаться фатальной.

Поэтому, конечно, заболевания протекают по-разному, по-разному для всех. Мы говорим про какое-то среднее ожидание от болезни, но что значит среднее ожидание? Это обычно бывает вот так. Но кто-то, к сожалению, составляет вот эти вот края, которые болеют необычно. О чём можно говорить? О том, что, несмотря на то, что вирус гриппа очень неплохо изучен, тот же самый, и мы примерно представляем, как протекают заболевания, но, тем не менее, есть люди, которые болеют достаточно легко, либо не болеют вообще, и есть люди, которые иногда и не переживают вирус гриппа, хотя казалось бы, 21 век, как же так, так вот нет. Что это значит? Это значит, что, к сожалению, но, как всегда, некоторые вещи нужно заранее предугадывать. А именно заниматься спортом, избегать ожирения, избегать того же курения, которое может негативно влиять и далее, и далее, и далее.

Заниматься спортом, избегать ожирения, избегать того же курения,