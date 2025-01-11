Если мы говорим про алкоголь, то здесь нужно понимать, что алкоголь, во-первых, он способствует расширению сосудов периферических, то есть возникает ощущение тепла, возникает ощущение того, что кровь прилила там к рукам, к ногам. Ну, давайте так, если это кратковременное, вот вышли все на Новый год, на елку там на часик, ну, почему бы и нет. Если это долговременное применение. Это, например, профессиональный какой-то спорт, или вот вы в поход пошли, то, к сожалению, алкоголь здесь может очень такую сыграть плохую штуку.

Человек начинает чувствовать, что ему тепло, хорошо, все классно, но это очень сильно увеличивает отдачу тепла во внешнюю среду. Поэтому можно просто переохладиться и замерзнуть. То есть, намного больше шансов получить общее переохлаждение и потом проблемы у человека в состоянии алкогольного опьянения, чем у человека без алкогольного опьянения, если это длительное нахождение на холодном воздухе. А переохлаждение, обморожение можно получить даже при плюсовой температуре.

Если температура ниже 10 градусов тепла, то при определенных условиях, там тесная обувь, влажный ветер, еще что-то, вот можно получить.

Проблемы, которые могут закончиться в отделении хирургии, могут закончиться в отделении хирургии.