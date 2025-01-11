Противовирусные препараты — это наша боль, и эта боль показала себя во всей красе во время эпидемии COVID-19. Непосредственно противовирусных препаратов универсальных, которые бы действовали на все вирусы, убивая этот самый вирус с гарантией, предотвращая развитие каких-то симптомов, к сожалению, на сегодняшний момент очень сложно это назвать.

У нас есть именно химиопрепараты, противовирусные препараты против конкретных каких-то вирусов, например, против вируса гепатита С, против ВИЧ того же самого, против вируса гриппа, которые позволяют иногда как с вирусом гриппа добиться значимого эффекта, либо как ситуация с ВИЧ сдерживать развитие заболевания. И у нас есть препараты, которые позволяют оказывать, скажем так, противовирусный эффект за счет каких-то других вещей.

Например, есть фитопрепараты, которые позволяют улучшить иммунный ответ, улучшить фагоцитоз, то есть поедание собственными клетками иммунной системы зараженных вирусом клеток, это облегчает заболевание, это ускоряет заболевание, это доказанно приносит пользу. Но, к сожалению, это не та ситуация, как с антибиотиком, что если чувствительный микроб к данному конкретному препарату, и мы даем данный конкретный препарат пациенту, то с определенной степенью гарантии можем гарантировать, что данный микроб будет убит.

Здесь сложности, но, тем не менее, на сегодняшний момент, если мы говорим про противовирусную терапию, в основном направление идет не столько на конкретные вирусы, сколько на активацию собственных защитных сил. И здесь, в какой-то степени, мы достигли хороших результатов, чему подтверждением является доказательная база, то есть с позиции доказательной медицины у нас есть лекарственные препараты, которые улучшают противовирусный иммунный ответ.

Почему так, почему не иначе? В том числе, это вызвано тем, что те же самые вирусные риносинуситы, они вызываются различными вирусами. Одного риновируса там куча вариантов, и разговор идет не про даже десятки вирусов, а про сотни. Соответственно, плюс к этому, сами все вирусы еще могут мутировать, видоизменяться в течение заболевания, в течение передачи от человека к человеку, поэтому непосредственно действовать на точный вирус очень сложно, но и не всегда возможно.

Однако, у нас есть варианты с теми же самыми фитопрепаратами, у нас есть вариант с теми же самыми цинком, у нас есть варианты иногда с другими направлениями, которые только развиваются, и есть определенные ожидания в плане пробиотиков, в плане микробов. Как относиться к тем или иным вот групп препаратов?

Не нужно думать, что вся медицина только химия или это только там хирургия какая-то и так дальше. Почему? Потому что если вспомнить историю развития антибиотиков, то плесень как бы как поставщик пенициллина основное, ну чем не био, так сказать, биологически активный компонент. Те же самые наркотики, это тоже по сути является фитопрепарат, но никто не скажет, что не работает тот же кокаин или не работает та же марихуана.

Точно так же можно говорить про какие-то там растительные яды, тоже самое, там, бледная поганка. Натуральный продукт, чистейший. Вот здесь та же самая история. Нужно с пониманием относиться к тому, что мы хотим добиться и с пониманием относиться к той группе препаратов, которые используются при этом. Потому к сожалению, многие вещи себя или скомпрометировали, или дискредитировали, либо на них возлагались необоснованные какие-то ожидания, что данная таблетка точно уберет все проблемы.

К сожалению, это не так. Поэтому отношение мы к противовирусным препаратам с пониманием, и нужно проводить грань, что мы понимаем под противовирусными препаратами. Первая группа — это воздействие непосредственно на сам вирус, и здесь у нас возможность ограничена именно за счет наименованием вирусов», а вторая это препараты, которые улучшают защитные свойства организма, уменьшают защиту от этого продолжительность заболевания, их тяжесть и их длительность.

Здесь тоже к счастью варианты выбора рода.