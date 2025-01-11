Сильная боль в горле - это признак бактериальной инфекции?

Сильная боль в горле может быть признаком совершенно различных заболеваний. Отдельно стоят воспалительные заболевания, и здесь невозможно понять вирусные либо бактериальные природы. Например, для одной из волн COVID-19 была характерна сильная боль в горле, а та же самая ангина, она иногда может протекать и с не очень выраженной болью в горле, и наоборот. Либо это может быть проявлением обострения хронического тонзиллита либо проявлением инородного тела, онкологии и так дальше.

Поэтому проблема есть, если есть боль, но по характеристикам этой боли не всегда можно понять, что происходит. Например, есть группа заболеваний, которые связаны с проблемой нерва, который интервирует вот эту зону, и лечение, соответственно, тогда уже будет назначать невролог, как вариант. Поэтому не всегда боль в горле — это проявление вирусного заболевания.

Отдельно стоит выделить одностороннюю боль в горле. Вот односторонняя интенсивная боль в горле — это однозначно показатель для того, чтобы в ближайшее время обратиться к лоро-врачу максимально быстро. Классический, самый банальный пример — это осложнение ангины, так называемый паротонзиллярный абсцесс. Это гнойник, по сути, который нужно вскрывать в обязательном порядке, потому что иначе этот гной может пойти не туда, куда бы нам хотелось, это может иметь очень печальные последствия. Поэтому односторонняя интенсивная боль в горле — это в обязательном порядке повод для максимально быстрого осмотра ЛОР-врача.

Если эта еще боль сопровождается затруднением открывания полости рта, либо нарушением глотания, либо тем более нарушением дыхания, то здесь вплоть до откладывания всех дел с моментальным походом к доктору.