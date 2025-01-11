Разница между синтетическими растительными препаратами в принципе, она на самом деле иногда не такая большая, как нам кажется. Что я имею в виду? Например, к примеру, геспиридин-метилхалькон, такой препарат, который используется для лечения проблем во флебологии, с венами, венозной недостаточности и так дальше. Вот когда начинаешь понимать, откуда он появился, появился он синтез из цедры цитрусовых. То есть, казалось бы, вроде химия, но тем не менее, очень близко от природы.

Пенициллин — это полусинтетический антибиотик, который изначально был выделен из плесени. Понятно, что это не живая плесень, которая там выжимку и Ливенгук в лаборатории под микроскопом всё это дело изобрёл, но тем не менее, это очень часто в 70% случаев именно продолжение действия природы. Вот мы выделяем какое-то вещество в лекарственном растении, там, или в чем-то еще.

Вот мы понимаем, как оно действует. При необходимости мы можем его выделять, химически синтезировать и использовать. Почему? А иногда потому, что это дешевле и проще, как с тем же самопенициллином. Вот проще делать вот так, чем непосредственно там заниматься поэтому, если лекарственное средство доказало свою эффективность, то он может использоваться либо в виде лекарственных препаратов, сделанных из растений, либо в виде химических.

И здесь уже нужно смотреть не на то, какое оно имеет происхождение, потому что, к сожалению, это не всегда отражает понимание, что лучше, что хуже. И уже потом делать какие-то выводы. Что я имею в виду? Не значит, что лекарственный препарат химический, он лучше или хуже, чем лекарственный препарат, сделанный непосредственно из растений какого-то. Это два лекарственных препарата, которые нужно сравнивать по их эффективности, по их переносимости, по их побочным эффектам, а не по принципу их происхождения.

В конце концов, это какой-то расизм, можно сказать, медицинский. Что имеется из лекарственных трав, и полно у нас, допустим, безопасных препаратов, синтезированных и химические в лаборатории.

И наоборот, у нас есть, допустим, высокоэффективные лекарственные средства на основании лекарственных растений и полностью бесполезные, доказавшие свою нулевую эффективность, иногда и вредность, и химические вещества. Непосредственно для аллергиков может имеет значение, однако современные лекарственные препараты на основании лекарственных растений делаются с пониманием, что аллергии достаточно много, поэтому стараются избегать аллергенных комплексов, которые могут вызывать какие-то негативные явления.

Поэтому непосредственно для меня разницы большой нет, я смотрю не на источник происхождения, где же зародился лекарственный препарат, а на его доказанность, доказанную эффективность, позиции доказательной медицины, на вероятность развития повышенных эффектов, самое главное, на то, когда его стоит, когда его нужно применять. Потому что основное правило, да, не навреди, но второе, мы не должны заниматься лечением ради лечения.

Мы должны понимать, для чего мы делаем, для чего мы назначаем те или иные медикаменты.