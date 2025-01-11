В каких случаях нужно обязательно обратиться к врачу?

Обязательно обращаться к врачу нужно при развитии очень выраженных симптомов, которые мешают спать, жить. Например, выраженная головная боль может быть поводом для беспокойства, когда голова болит не так, как обычно, очень сильно. Либо при появлении каких-то необычных симптомов, например, та же сыпь, особенно у детей, особенно на ягодицах, особенно, может быть, То есть, как в виде синячков таких, то это быть не должно.

При появлении затруднений дыхания, когда человеку тяжело вдохнуть либо выдохнуть, это слышно на расстоянии, человек плохо себя чувствует, он вынужден, например, сидеть в кровати там или каким-то образом по-другому обличать себе дыхание, тоже повод для беспокойства. При появлении интенсивной боли, которой раньше не было, да и не обязательно интенсивной в области уха того же самого, в области головы с одной стороны, которые раньше или с двух раньше отсутствовало.

Вот это те признаки, которые чаще всего заставляют все-таки обратиться за помощью. Или с двух раньше отсутствовало.